Pemerintah Perkuat Pasar Modal Lindungi Aset Warga

Wamen Ekuin Dradjad Hari Wibowo umumkan reformasi pasar modal demi melindungi aset tabungan rakyat dari fluktuasi bursa dan meningkatkan kepercayaan investor.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memperkuat fondasi pasar modal nasional melalui serangkaian reformasi strategis. Langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan maksimal bagi aset tabungan masyarakat yang telah mereka investasikan di instrumen saham. Keputusan ini diumumkan secara resmi selama pertemuan konsultatif yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026.

Fungsi Baru Pasar Modal Sebagai Wadiah Rakyat

Dradjad Hari Wibowo menekankan pergeseran paradigma mendasar terkait fungsi pasar modal di Indonesia, di mana instrumen ini kini dianggap sebagai sarana tabungan utama bagi rakyat biasa, bukan hanya sekadar alat bagi perusahaan untuk mencari modal usaha. Pernyataan ini disampaikan secara langsung kepada para pemimpin industri keuangan dan regulator, menyoroti bahwa setiap fluktuasi harga saham di bursa memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap kekayaan finansial masyarakat umum yang berinvestasi. Pemerintah memandang bahwa stabilitas nilai aset di pasar modal adalah tanggung jawab negara untuk menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia.

Also read Pemerintah Minta BEI Tiru Jepang-Korsel untuk Reformasi Pasar Modal RI

Kolaborasi Ekosistem Keuangan Negara dan Swasta

Rapat koordinasi ini menghadirkan partisipasi aktif dari berbagai pilar utama ekosistem keuangan Indonesia, termasuk perwakilan dari Bursa Efek Indonesia sebagai wadah perdagangan, Kliring Penjaminan Efek Indonesia yang menangani penyelesaian transaksi, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang menjaga aset berharga. Selain itu, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia dan Asosiasi Emiten Indonesia turut memberikan perspektif dari sisi pelaku bisnis, sementara Otoritas Jasa Keuangan hadir sebagai regulator utama yang mengawasi kepatuhan dan integritas pasar.

Adopsi Standar Tata Kelola Asia Timur

Dalam upaya meningkatkan kredibilitas dan transparansi, pemerintah berencana mengadopsi praktik terbaik reformasi tata kelola perusahaan yang telah terbukti sukses di Jepang dan Korea Selatan. Implementasi standar internasional ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih adil dan dapat diprediksi bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari investor ritel hingga institusi besar. Kematangan sistem korporat ini diharapkan dapat menekan risiko kesalahan manajerial dan meningkatkan nilai fundamental perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa.

Advertisement

Dukungan Kebijakan Sektor Ekonomi Riil

Pemerintah juga menggali strategi pendukung dari sektor ekonomi riil untuk mendorong peningkatan nilai perusahaan tercatat, dengan fokus pada kebijakan perpajakan yang lebih efisien, pengaturan bea masuk yang strategis, serta pengembangan energi hijau sebagai peluang pertumbuhan baru. Masukan teknis mengenai integrasi kebijakan fiskal dan lingkungan akan dikoordinasikan secara intensif dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kesatuan arah kebijakan yang komprehensif. Sinergi ini diperlukan agar dukungan kebijakan tidak hanya bersifat nominal tetapi juga struktural dalam mendukung daya saing dunia usaha nasional.

Penguatan Penegakan dan Komunikasi Publik

Reformasi ini juga mencakup penguatan mekanisme penegakan aturan agar penanganan pelanggaran dan penyelesaian masalah di pasar modal dapat dilakukan dengan kecepatan dan efektivitas yang lebih tinggi. Pemerintah menyadari pentingnya komunikasi publik yang transparan mengenai langkah-langkah pengawasan yang sedang diambil, guna membangun pemahaman yang benar di kalangan masyarakat tentang upaya perlindungan hak investor. Selain itu, pemerintah secara terbuka mengundang investor asing untuk menyampaikan masukan dan kendala mereka, dengan janji koordinasi intensif bersama OJK dan BEI untuk menindaklanjuti setiap saran demi ekosistem investasi yang lebih kondusif di Indonesia.