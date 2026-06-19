Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan program perkuatan literasi keamanan informasi bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan publik. Program ini bertujuan untuk meminimalisir kekeliruan data dan meningkatkan akurasi informasi sosial ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan program perkuatan literasi keamanan informasi bagi aparatur sipil negara ( ASN ) untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan publik .

Program ini bertujuan untuk meminimalisir kekeliruan data dan meningkatkan akurasi informasi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah juga melatih ratusan operator desa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola data dan teknologi informasi. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program pelatihan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi era digital dan kecerdasan buatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dan daya saing daerah.

Pemerintah juga mengingatkan peran strategis ASN sebagai benteng penjaga stabilitas dan persatuan bangsa di era digital dan pembangunan IKN. Pemerintah juga membuka seleksi pejabat eselon II untuk enam jabatan penting, termasuk Kepala Kanwil Provinsi dan Kepala Biro PTKN. Pendaftaran dilakukan secara daring hingga 26 Juni 2026. Pemerintah juga pastikan bahwa Work From Home (WFH) tidak akan mengganggu kinerja ASN dan pelayanan publik.

Pemerintah juga menunjukkan komitmen serius dalam menindak tegas penyebaran ujaran kebencian dan provokasi SARA di media sosial. Pemerintah juga melaksanakan program pelatihan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi era digital dan kecerdasan buatan. Pemerintah juga membuka seleksi pejabat eselon II untuk enam jabatan penting, termasuk Kepala Kanwil Provinsi dan Kepala Biro PTKN. Pendaftaran dilakukan secara daring hingga 26 Juni 2026.

Pemerintah juga pastikan bahwa Work From Home (WFH) tidak akan mengganggu kinerja ASN dan pelayanan publik. Pemerintah juga menunjukkan komitmen serius dalam menindak tegas penyebaran ujaran kebencian dan provokasi SARA di media sosial. Alfa Siber Teknologi juga memiliki direktur baru yang membawa visi strategis untuk kemajuan perusahaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dan daya saing daerah.

Pemerintah juga mengingatkan peran strategis ASN sebagai benteng penjaga stabilitas dan persatuan bangsa di era digital dan pembangunan IKN. Pemerintah juga membuka seleksi pejabat eselon II untuk enam jabatan penting, termasuk Kepala Kanwil Provinsi dan Kepala Biro PTKN. Pendaftaran dilakukan secara daring hingga 26 Juni 2026. Pemerintah juga pastikan bahwa Work From Home (WFH) tidak akan mengganggu kinerja ASN dan pelayanan publik.

Pemerintah juga menunjukkan komitmen serius dalam menindak tegas penyebaran ujaran kebencian dan provokasi SARA di media sosial. Alfa Siber Teknologi juga memiliki direktur baru yang membawa visi strategis untuk kemajuan perusahaan. Pemerintah juga melaksanakan program pelatihan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi era digital dan kecerdasan buatan. Pemerintah juga membuka seleksi pejabat eselon II untuk enam jabatan penting, termasuk Kepala Kanwil Provinsi dan Kepala Biro PTKN.

Pendaftaran dilakukan secara daring hingga 26 Juni 2026. Pemerintah juga pastikan bahwa Work From Home (WFH) tidak akan mengganggu kinerja ASN dan pelayanan publik. Pemerintah juga menunjukkan komitmen serius dalam menindak tegas penyebaran ujaran kebencian dan provokasi SARA di media sosial. Alfa Siber Teknologi juga memiliki direktur baru yang membawa visi strategis untuk kemajuan perusahaan.

Pemerintah juga melaksanakan program pelatihan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi era digital dan kecerdasan buatan. Pemerintah juga membuka seleksi pejabat eselon II untuk enam jabatan penting, termasuk Kepala Kanwil Provinsi dan Kepala Biro PTKN. Pendaftaran dilakukan secara daring hingga 26 Juni 2026. Pemerintah juga pastikan bahwa Work From Home (WFH) tidak akan mengganggu kinerja ASN dan pelayanan publik.

Pemerintah juga menunjukkan komitmen serius dalam menindak tegas penyebaran ujaran kebencian dan provokasi SARA di media sosial. Alfa Siber Teknologi juga memiliki direktur baru yang membawa visi strategis untuk kemajuan perusahaan





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Pemerintah Literasi Keamanan Informasi ASN Kualitas Data Pelayanan Publik

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