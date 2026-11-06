Pemerintah Perketat DHE SDA dengan 16 Bank Devisa dan OCBC NISP

Menteri Airlangga Hartarto umumkan penambahan Bank OCBC NISP dalam daftar 16 bank devisa penempatan DHE SDA. Keputusan ini bertujuan mempercepat likuiditas eksportir sektor pertambangan dan memperluas akses layanan perbankan strategis nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi mengumumkan penambahan jumlah bank devisa yang berhak menerima penempatan dana Hasil Ekspor komoditas strategis. Keputusan strategis ini diambil untuk memastikan kelancaran arus kas bagi pelaku industri ekstraktif di Indonesia, dengan total lembaga keuangan yang ditunjuk kini mencapai enam belas bank. Langkah ini menandai penyempurnaan regulasi yang sebelumnya telah ditetapkan untuk mendukung stabilitas neraca perdagangan negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan rincian resmi mengenai perubahan jumlah lembaga keuangan tersebut dalam sebuah acara sosialisasi di Jakarta pada tanggal 6 November 2026. Dalam paparannya, beliau menegaskan bahwa keputusan penambahan ini merupakan hasil akhir dari rapat koordinasi terbatas yang telah digelar secara internal untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan perbankan nasional demi efisiensi yang lebih tinggi.

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Mekanisme Penambahan Bank Devisa OCBC

Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2026, daftar awal bank devisa yang berwenang menangani penempatan dana ini terdiri dari lima belas institusi perbankan. Namun, pada rapat koordinasi terbatas yang diadakan lebih baru pada tanggal 3 November 2026, pemerintah resmi menambahkan satu entitas perbankan baru ke dalam daftar tersebut untuk memperluas opsi bagi pelaku usaha.

Bank yang ditambahkan dalam pembaruan daftar terbaru ini adalah PT Bank OCBC NISP Tbk, sebuah lembaga perbankan milik swasta atau non Badan Usaha Milik Negara. Dengan penambahan ini, komposisi bank devisa untuk penempatan Dana Hasil Ekspor komoditas strategis kini terbagi menjadi lima bank milik negara dan sebelas bank milik swasta non negara, memberikan pilihan yang lebih bervariasi bagi para eksportir dalam memilih mitra perbankan mereka.

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Kewajiban Penempatan Dana Pasal 18A PP 21

Daftar bank devisa yang telah diperbarui ini dapat dimanfaatkan oleh para eksportir untuk mengakses fasilitas Dana Hasil Ekspor berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026. Fasilitas tersebut bersifat opsional bagi eksportir sektor pertambangan yang memenuhi kriteria tertentu, dan mereka yang memilih menggunakannya diwajibkan menempatkan setidaknya tiga puluh persen dananya selama jangka waktu minimal tiga bulan di bank yang telah ditetapkan.

Pemerintah memberikan fleksibilitas dalam opsi penempatan dana ini agar eksportir dapat memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan likuiditas bisnis mereka. Bagi eksportir yang memutuskan untuk tidak memanfaatkan fasilitas Pasal 18A, mereka tetap tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 yang mengharuskan penempatan seratus persen dana selama minimal dua belas bulan di bank devisa milik negara untuk sektor pertambangan non migas.

Dampak bagi Likuiditas dan Kepatuhan Eksportir

Airlangga Hartarto secara eksplisit mengajak seluruh para eksportir di tanah air untuk segera memenuhi kewajiban pemasukan penempatan Dana Hasil Ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kedua peraturan pemerintah tersebut. Beliau juga menekankan pentingnya pihak perbankan untuk memastikan bahwa layanan rekening khusus Dana Hasil Ekspor komoditas strategis berjalan secara lancar, efisien, dan tanpa hambatan administratif yang tidak perlu bagi para nasabah.

Bagi eksportir yang memenuhi kriteria namun memilih untuk tidak memanfaatkan fasilitas Pasal 18A, mereka memiliki kewajiban administratif yang ketat untuk menyampaikan surat pernyataan resmi kepada Kepala Departemen Pengelolaan Kepatuhan dan Laporan Bank Indonesia. Surat tersebut juga harus memiliki tembusan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan sebagai bentuk transparansi kepatuhan.

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Prosedur Pengajuan Surat Pernyataan dan Sanksi

Kewajiban untuk menyampaikan surat pernyataan tersebut harus diselesaikan dengan cepat, yaitu selambat-lambatnya lima hari kerja setelah pengumuman resmi mengenai pilihan penempatan dana diterbitkan. Ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen ini sangat krusial untuk menghindari kesalahan klasifikasi atau potensi sanksi administratif yang dapat mengganggu operasional bisnis eksportir di pasar global.

Jika seorang eksportir tidak mampu menyampaikan surat pernyataan menolak fasilitas Pasal 18A dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka secara otomatis mereka dinyatakan telah memilih untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Mekanisme defaults ini dirancang oleh pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh dana hasil ekspor mengalir ke dalam sistem perbankan yang telah diatur dan diawasi demi stabilitas ekonomi makro negara.