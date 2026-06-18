Pemerintah Percepat Realisasi Program 3 Juta Rumah dengan Penguatan Dukungan Anggaran dan Pemetaan Wilayah

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan strategi percepatan untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Langkah pertama adalah penguatan dukungan anggaran untuk program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengajukan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Langkah kedua adalah pemetaan karakteristik wilayah secara lebih detail agar program perumahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Strategi Pemerintah Percepat Realisasi Program 3 Juta Rumah , dari Tambahan Anggaran hingga Pemetaan Wilayah sebagai salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, sekaligus mempercepat renovasi 26,9 juta rumah tidak layak huni (RTLH) di berbagai daerah. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengerahkan berbagai instrumen pembiayaan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga partisipasi masyarakat





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