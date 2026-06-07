Pemerintah Percepat Penyelesaian Proyek Jalan Tol Strategis Nasional, Fokus Pada Trans Sumatra

Presiden Prabowo Subianto mengintensifkan pembangunan dan perbaikan jaringan jalan tol di seluruh Indonesia, termasuk penyelesaian sisa 1.618 km Jalan Tol Trans Sumatra, guna memperkuat konektivitas, mengurangi biaya logistik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat jaringan transportasi darat dengan mempercepat realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencakup sejumlah ruas jalan tol di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah wajib melaporkan setiap keterlambatan penyelesaian dan mengajukan revisi rencana kepada Menteri Koordinator. Pada pelaksanaan PSN, Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) menjadi prioritas utama karena berperan sebagai poros logistik yang menghubungkan ujung selatan Pulau Sumatra, Lampung, hingga ke ujung utara, Aceh. PT Hutama Karya (Persero), sebagai kontraktor sekaligus pengelola JTTS, mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 1.618 kilometer tol yang belum selesai dibangun.

Penyelesaian sisa jalur ini diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh, menurunkan biaya transportasi, serta memperlancar distribusi barang antara provinsi‑provinsi di sepanjang lintasan. Selain menambah panjang jaringan tol baru, pemerintah juga memfokuskan anggaran pada peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan tol yang sudah operasional. Upaya perbaikan meliputi pelebaran lajur, penambahan jalur tambahan, serta perawatan rutin pada struktur jembatan dan sistem drainase.

Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga kelancaran arus barang dan mobilitas masyarakat, khususnya di jalur‑jalur utama yang menjadi tulang punggung rantai pasok nasional. Beberapa contoh proyek peningkatan kapasitas meliputi Jalan Tol Serang‑Panimbang di Banten, Jalan Tol Manado‑Bitung di Sulawesi Utara, serta sejumlah ruas dalam jaringan Trans Sumatra seperti Jalan Tol Medan‑Binjai, Kisaran‑Tebing Tinggi, dan Bukittinggi‑Padang.

Daftar lengkap proyek jalan tol yang masuk dalam PSN mencakup lebih dari lima puluh ruas, mulai dari proyek lintas provinsi di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan hingga pembangunan akses khusus di wilayah perkotaan seperti akses pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru di Jakarta, jalur tol Ancol Timur‑Pluit, serta corridor dalam kota Bandung yang menghubungkan utara‑selatan. Setiap proyek direncanakan untuk selesai dalam rentang waktu yang ditetapkan, dengan mekanisme pengawasan ketat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Jika terdapat kendala teknis atau keuangan, penanggung jawab proyek diwajibkan melaporkan progres dan mengajukan revisi rencana penyelesaian. Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan pelibatan pihak swasta melalui skema kerja sama, diharapkan jaringan jalan tol nasional akan selesai tepat waktu, meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah regional





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Jalan Tol Proyek Strategis Nasional Trans Sumatra Infrastruktur Konektivitas

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