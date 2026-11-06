Pemerintah Percepat Pengembangan Energi Panas Bumi di Lampung

Dewan Energi Nasional menilai percepatan energi panas bumi di Lampung didorong potensi besar, dengan target sumbangan 18-22 giga watt hingga 2060.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Surono menyatakan pemerintah sedang mempercepat pengelolaan energi panas bumi di berbagai wilayah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih. Pernyataan itu disampaikan Surono pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Energi Nasional di Universitas Lampung, Bandarlampung, pada Jumat. Lampung disebut menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam percepatan tersebut karena potensi panas bumi di provinsi itu dinilai sangat besar.

Dalam kegiatan yang sama, Rektor Universitas Lampung (Unila) Lusmeilia Afriani menyebut dunia menghadapi tantangan transisi energi yang kompleks. Tantangan itu mencakup krisis energi global, perubahan iklim, serta pentingnya mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.

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Mekanisme Pengembangan Panas Bumi di Lapangan

Surono menjelaskan pengembangan panas bumi dapat membutuhkan izin lahan hingga ratusan hektare. Namun, lahan yang benar-benar dipakai untuk fasilitas hanya sekitar 2 persen dari total area tersebut.

Sisa lahan lainnya, menurut Surono, akan difungsikan untuk konservasi agar pengelolaan panas bumi dapat berkelanjutan. Ia menegaskan air hujan harus terus meresap sebagai imbuhan untuk mengisi kembali cadangan air tanah yang berkaitan langsung dengan sumber panas bumi.

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Surono juga menekankan bahwa lingkungan harus dijaga agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan energi dan kelestarian alam. Tanpa perlindungan lingkungan, potensi panas bumi dinilai akan hilang. Ia bahkan menyebut pengusaha panas bumi tidak mungkin merusak lingkungan karena tindakan itu sama saja dengan bunuh diri bagi usaha mereka sendiri.

Pandangan Dewan Energi Nasional dan Unila

Dewan Energi Nasional melalui Surono memandang panas bumi sebagai energi bersih yang tidak bergantung pada impor. Ia juga menyebut energi ini bersifat baseload, sehingga tidak bergantung pada cuaca seperti sebagian energi terbarukan lainnya.

Rektor Unila Lusmeilia Afriani menyatakan Universitas Lampung akan ikut mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk energi panas bumi, untuk mendukung swasembada energi daerah dan nasional. Menurutnya, kampus telah melakukan berbagai penelitian, antara lain pemanfaatan energi matahari, energi panas bumi, serta pengolahan sampah rumah tangga dan kotoran menjadi energi berbentuk gas yang dapat dimanfaatkan.

Kondisi Listrik Lampung dan Target Panas Bumi 2060

Provinsi Lampung masih mengalami defisit daya listrik, meski memiliki potensi panas bumi yang melimpah. Kapasitas pembangkit di Lampung kurang lebih 800 mega watt, sedangkan beban puncaknya kurang lebih mencapai 1.300 mega watt.

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Berdasarkan data Dewan Energi Nasional, potensi panas bumi di Lampung tercatat 2,8 giga watt, sedangkan potensi bioenergi sebesar 0,05 giga watt. Selain itu, terdapat tambahan 55 mega watt dari PLTP Ulubelu Gunung Tiga yang disebut dapat dikembangkan lebih lanjut.

Wilayah kerja panas bumi lain seperti Gunung Rajabasa, Way Ratai, dan Suoh disebut dapat dikembangkan, begitu pula potensi biomassa dari sawit dan singkong. Penggunaan energi panas bumi untuk menambah kapasitas pembangkit listrik ditargetkan terus meningkat secara bertahap.

Dewan Energi Nasional menargetkan sumbangan energi panas bumi sebesar 6-9 giga watt pada 2030, lalu naik menjadi 9-14 giga watt pada 2040. Target berikutnya adalah 15-20 giga watt pada 2050, dan total dapat mencapai 18-22 giga watt pada 2060.