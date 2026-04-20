Pemerintah Percepat Pembangunan Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan tanggul laut raksasa untuk melindungi kawasan industri dan jutaan penduduk pesisir utara Jawa, dengan melibatkan riset dari perguruan tinggi.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi memimpin rapat terbatas yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (20/4/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan pada upaya percepatan pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang digadang-gadang menjadi solusi fundamental bagi tantangan geologis di pesisir utara Pulau Jawa. Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa ( BOPPJ ), Laksamana Madya TNI (Purn.

) Didit Herdiawan Ashaf, memberikan keterangan kepada media setelah rapat berakhir. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih berada dalam tahap pendalaman rencana teknis dan konstruksi. Meskipun demikian, Didit menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan instruksi tegas agar eksekusi pembangunan dipercepat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya nasional yang tersedia di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, turut memberikan pandangan terkait keterlibatan dunia akademis dalam proyek besar ini. Brian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar kampus-kampus di seluruh Indonesia dapat berkontribusi aktif dalam mendukung realisasi pembangunan tanggul laut. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi sangat krusial karena proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, melainkan langkah strategis nasional. Tanggul laut raksasa ini dirancang untuk memberikan perlindungan vital bagi 60 persen kawasan industri nasional serta menjaga keamanan dan keberlangsungan hidup bagi lebih dari 30 juta penduduk yang bermukim di wilayah pesisir utara Pulau Jawa dari ancaman kenaikan permukaan air laut dan banjir rob. Brian juga menambahkan bahwa pemerintah berencana mengadopsi berbagai hasil riset serta uji coba yang telah dilakukan di lingkungan kampus. Salah satu keberhasilan penelitian yang menjadi tolok ukur adalah proyek mitigasi yang diterapkan di wilayah Demak dan Semarang. Pemerintah akan melibatkan para dosen dan peneliti untuk memastikan bahwa metode konstruksi yang digunakan menjadi lebih efisien dan berbasis teknologi tepat guna. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor pendidikan diharapkan dapat mempercepat durasi pengerjaan proyek sekaligus menekan biaya operasional. Rapat terbatas ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara lainnya, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang menunjukkan komitmen lintas kementerian dalam menyukseskan proyek infrastruktur strategis nasional demi masa depan wilayah pesisir Jawa yang lebih tangguh dan berkelanjutan





