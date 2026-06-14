Pemerintah Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat di Sambas, Kalimantan Barat

Pemerintah Indonesia memacu pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sebagai bagian dari program investasi pendidikan jangka panjang. Proyek ini berlanjut setelah sukses di Kota Singkawang dengan progres 58 persen. Tim Kementerian Koordinator Infrastruktur meninjau lokasi di Desa Penakalan yang sudah memenuhi kriteria lahan dan infrastrukturdasar. Pemerintah menekankan kualitas, keselamatan kerja, dan kolaborasi seluruh pihak untuk percepatan pembangunan yang tak mengorbankan standar. Program ini diharapkan meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Indonesia terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Setelah melihat progres signifikan pada proyek yang sama di Kota Singkawang, fokusnya kini beralih ke Kabupaten Sambas, khususnya di Desa Penakalan, untuk mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak, khususnya mereka yang kurang mampu dan berisiko putus sekolah. Kunjungan tim Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ke Kalimantan Barat menjadi ajang evaluasi konkret terhadap kelayakan lokasi dan nilaiprima proyek.

Tim melakukan peninjauan langsung ke lokasi di Sambas setelah sebelumnya mengunjungi proyek serupa di Singkawang yang sudah mencapai progres 58 persen per 5 Juni 2026. Pemerintah menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak bisa mengorbankan kualitas dan keselamatan kerja. Kualitas bangunan, ketepatan waktu, serta manfaat yang akan dirasakan masyarakat menjadi parameter utama. Kolaborasi antarlembaga, mulai dari pemerintah pusat, daerah, kementerian teknis, hingga tenaga kerja di lapangan, dinilai sebagai kunci keberhasilan percepatan proyek.

Oleh karenanya, pembangunan Sekolah Rakyat tidak sekadar tentang constructing gedung, tetapi membangun masa depan generasi muda Indonesia. Di Sambas, lahan seluas lebih dari tujuh hektare di Desa Penakalan sudah dinilai layak karena tidak berada di kawasan gambut dandidukung ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. Namun, usulan pembangunan masih dalam tahap pengkajian oleh Kementerian Pekerjaan Umum atas usulan Kementerian Sosial.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berkomitmen mengawal jalannya percepatan proyek ini guna memastikan semua persyaratan terpenuh dan target penyelesaian dapat tercapai. Program Sekolah Rakyat di Sambas diharapkan menjadi langkah konkret dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan pendidikan bagi kelompok marjinal. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pendidikan ini diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap terciptanya SDM unggul yang siap bersaing di era global





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Sekolah Rakyat Infrastruktur Pendidikan Kalimantan Barat Kabupaten Sambas Pembangunan Sekolah

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