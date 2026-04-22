Pemerintah Percepat Pembangunan Rel Kereta Api di Luar Jawa, Investasi Capai Rp 1.200 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur AHY mengumumkan rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan jaringan rel kereta api di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dengan total panjang 14.000 kilometer. Proyek ini membutuhkan investasi hingga Rp 1.200 triliun dan akan didanai dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, KPBU, dan investasi swasta.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur perkeretaapian di luar Pulau Jawa, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera , Kalimantan , dan Sulawesi .

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan rencana ambisius ini, yang mencakup pengembangan jaringan rel kereta api sepanjang kurang lebih 14.000 kilometer. Proyek ini bukan hanya sekadar pembangunan jalur baru, tetapi juga mencakup reaktivasi jalur kereta api lama yang telah lama terbengkalai, serta penguatan kelembagaan untuk memastikan perencanaan dan implementasi yang efektif. AHY menekankan bahwa pengembangan perkeretaapian di luar Jawa merupakan prioritas strategis nasional, yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas daerah dan efisiensi distribusi barang.

Lebih dari sekadar transportasi penumpang, pemerintah menargetkan kereta api dapat memainkan peran krusial dalam angkutan barang, mengurangi ketergantungan pada moda transportasi lain yang lebih mahal dan kurang efisien. Pembangunan ini diharapkan dapat meratakan pembangunan ekonomi di seluruh nusantara, membuka akses ke daerah-daerah terpencil, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, AHY juga mengakui bahwa tantangan terbesar dalam mewujudkan proyek ini adalah pendanaan.

Estimasi investasi yang dibutuhkan hingga tahun 2045 mencapai Rp 1.200 triliun, sebuah angka yang sangat besar dan memerlukan strategi pembiayaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga aktif menjajaki berbagai sumber pendanaan lain, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta menarik investasi dari pihak swasta, baik domestik maupun asing.

Skema pembiayaan ini sedang dibahas secara serius untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup dan berkelanjutan untuk mendukung proyek ini. Sebagai langkah awal, pemerintah tengah melakukan kajian mendalam terhadap pengembangan jalur kereta api di Sumatera bagian utara, khususnya ruas Banda Aceh-Besitang. Proses ini melibatkan perhitungan yang cermat dan pendalaman analisis untuk memastikan kelayakan dan efektivitas proyek. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada penguatan kelembagaan yang bertanggung jawab atas perencanaan dan implementasi proyek, dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengembangan jaringan kereta api akan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan prioritas wilayah dan potensi dampak ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur perkeretaapian membutuhkan waktu dan investasi yang signifikan, tetapi manfaat jangka panjangnya akan jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. AHY juga menyoroti adanya *underinvestment* dalam sektor perkeretaapian selama ini, terutama jika dibandingkan dengan pembangunan jalan. Ia menjelaskan bahwa meskipun pembangunan jalan juga penting, perlu ada keseimbangan dalam alokasi anggaran untuk memastikan pengembangan kereta api dapat berjalan optimal.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa jaringan rel kereta api masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa, pengembangannya masih sangat terbatas dan tidak merata. Sumatera memiliki jaringan kereta api, tetapi belum sepenuhnya terhubung. Sulawesi masih memiliki keterbatasan, dan Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api sama sekali. Kondisi ini menjadi perhatian utama pemerintah dan menjadi dasar dari komitmen untuk mempercepat pembangunan perkeretaapian di luar Jawa.

Pemerintah berharap, dengan adanya jaringan kereta api yang memadai, biaya logistik dapat ditekan secara signifikan, sehingga meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global. Selain itu, pengembangan kereta api juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri terkait, seperti industri manufaktur kereta api, industri perawatan kereta api, dan industri pariwisata. Pemerintah juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan, dengan memberikan pelatihan dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar jalur kereta api.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan kereta api tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat. Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek ini. Dengan kerja sama yang baik, pemerintah yakin bahwa proyek pembangunan kereta api di luar Jawa dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pembangunan 103 Huntap di Tapanuli Utara Segera Rampung, Relokasi Dimulai MeiBNPB percepat pembangunan 103 huntap di Desa Dolok Nauli, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara.

Read more »

Pemerintah Indonesia dan UNICEF Luncurkan CPAP 2026-2030, Upaya Percepat Pemenuhan Hak AnakPemerintah Indonesia dan UNICEF meluncurkan Country Programme Action Plan (CPAP) Kerja Sama Pemerintah RI dan UNICEF Periode 2026–2030.

Read more »

Sekjen DPD Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Percepat Pembangunan NasionalSekjen DPD RI Mohammad Iqbal mengingatkan bahwa tidak ada lagi ruang bagi ego sektoran di antara kementerian, lembaga, dan BUMN dalam pembangunan nasional.

Read more »

Pemerintah percepat pembangunan 28.972 huntap di Aceh, Sumut, SumbarBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan pemerintah tengah mempercepat proses pembangunan 28.972 unit rumah hunian tetap (huntap) bagi warga ...

Read more »

Pemerintah Percepat Pembangunan Pengolah Sampah Jadi ListrikPemerintah menandatangani perjanjian kerja sama untuk pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya, sebagai bagian dari upaya nasional menangani sampah secara sistematis dan terintegrasi. Penandatanganan ini menandai dimulainya tahap implementasi proyek setelah proses lelang selesai.

Read more »

Pemerintah terbitkan Perpres 109/2025 percepat pembangunan PSELPemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 untuk mempercepat pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di ...

Read more »