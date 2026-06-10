Pemerintah Percepat Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, Target 1,4 Juta Tenaga Kerja dan 450 Gerai di Kaltim

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten lain mempercepat pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperkuat ekonomi desa, dengan target ratusan unit rampung 2026. Hingga Juni 2026, lebih dari seribu unit aktif di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Program ini diharapkan menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja, termasuk penerima PKH, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat, meski di kritik oleh beberapa kalangan terkait sentralisme dan dampaknya pada dana desa serta ritel modern.

Pemerintah terus mendorong pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ( KDKMP ) sebagai strategi penguatan ekonomi rakyat . Hingga saat ini, lebih dari seribu unit telah beroperasi, tersebar di berbagai daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah di Nganjuk.

Target pemerintah adalah membangun hundreds unit lainnya, seperti 450 gerai di Kalimantan Timur yang diharapkan rampung pada Juli 2026. Program ini juga melibatkan dukungan Kodam XV/Pattimura di Maluku dan Maluku Utara, dengan rencana 2.420 KDKMP. Selain itu,Kabupaten Dompu mempercepat pembangunan 17 gerai untuk memperkuat rantai pasok, sementara Kabupaten Penajam Paser Utara optimis dengan peran KDKMP menggerakkan ekonomi desa. Di Kudus, KDKMP diharapkan memperkuat ekonomi desa dan membuka akses permodalan.

Pada 8 Juni 2026, tercatat 1.061 unit aktif di dua provinsi. Namun, muncul kritik dari DPRD Situbondo yang mendesak kebijakan daerah menyambut program KDKMP dan Makan Bergizi Gratis, serta pertanyaan dari Wamendes Ahmad Riza Patria terkait sentralisme dan dampaknya terhadap Dana Desa. Di bidang lingkungan, Dinas Perikanan dan Peternakan Kuningan mengusulkan 100-150 titik budidaya ikan bioflok. TNI mengklarifikasi kabar bongkar sekolah diganti KDKMP di NTT, sementara Kodim Nabire aktif membangun tujuh KDKMP di Papua Tengah.

Duniai ritel modern seperti Ranch Market dan Indoritel menilai KDKMP belum berdampak material karena menyasar segmen berbeda. Secara tenaga kerja, Koperasi Merah Putih ditargetkan menyerap 1,4 juta tenaga kerja, termasuk penerima PKH, guna meningkatkan kemandirian ekonomi. Hingga September 2025, sudah terserap 681 tenaga kerja dengan target ambisius 1,3 juta.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan program ini sebagai solusi keterbatasan lapangan kerja, khususnya untuk milenial dan Gen Z. Di level lokal, KDKMP Rasau Jaya I di Kubu Raya potentials bersaing dengan ritel modern setelah direstikan Presiden. Secara keseluruhan, KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung ketahanan pangan melalui inisiatif seperti budidaya ikan. Namun, implementasinya perlu dikoordinasi dengan kebijakan daerah untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan manfaat yang merata bagi masyarakat





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