Pemerintah Perbarui Aturan Outsourcing: Perlindungan Pekerja dan Pembatasan Bidang Kerja

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 7/2026 untuk mengatur praktik outsourcing yang lebih adil dan memberikan perlindungan bagi pekerja. Regulasi ini dibatasi pada bidang tertentu dan mengatur sanksi bagi pelanggar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Masalah pekerjaan alih daya (outsourcing) kerap menjadi polemik di Indonesia. Tidak heran, baru-baru ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya sebagai dasar aturan baru untuk pekerjaan outsourcing.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan regulasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Buruh 1 Mei 2026 sebagai upaya pemerintah memastikan praktik alih daya berjalan lebih adil dan memberikan perlindungan yang jelas bagi pekerja. Permenaker ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha. Dalam aturan ini, jenis pekerjaan alih daya dengan tegas dibatasi hanya pada bidang tertentu.

Yaitu, layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan. Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya wajib memiliki perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

Perusahaan alih daya juga wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya keagamaan, hingga hak atas pemutusan hubungan kerja (PHK). Yassierli menyatakan Permenaker ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan pemberi kerja maupun perusahaan alih daya yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Sanksi yang ditetapkan mencakup denda, penangguhan izin, hingga pencabutan izin operasional bagi pelanggar. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan semua pihak terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan praktik alih daya di Indonesia dapat berjalan lebih transparan dan adil, sehingga tidak hanya melindungi hak-hak pekerja tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pihak-pihak terkait diharapkan dapat mematuhi ketentuan ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif





