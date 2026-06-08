Pemerintah Pastikan Tidak Akan Mengubah Aturan Tambang

Pemerintah memastikan tidak akan mengubah aturan yang berlaku bagi perusahaan tambang. Bahlil menyampaikan empat poin penting yang menjadi hasil pembahasan untuk memberikan kepastian kepada dunia usaha, khususnya sektor pertambangan dan hilirisasi.

Pemerintah memastikan tidak akan mengubah aturan yang berlaku bagi perusahaan tambang. Hal itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai menggelar rapat selama 1,5 jam bersama pimpinan DPR, Danantara, dan sejumlah kementerian terkait guna membahas arah kebijakan sektor pertambangan .

Bahlil menyampaikan empat poin penting yang menjadi hasil pembahasan untuk memberikan kepastian kepada dunia usaha, khususnya sektor pertambangan dan hilirisasi. Pertama, pemerintah memastikan tidak akan mengubah skema bagi hasil tambang yang berlaku bagi industri minyak dan gas bumi. Kedua, pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga keberlangsungan proyek hilirisasi yang telah berjalan. Ketiga, pemerintah akan menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel dan terukur agar momentum harga tinggi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Keempat, pemerintah memastikan tidak ada perubahan aturan yang akan mengganggu operasional perusahaan tambang yang sudah beroperasi saat ini. Bahlil menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan merupakan informasi resmi pemerintah yang mewakili sikap Presiden. Ia berharap tidak ada lagi perdebatan maupun informasi yang menyesatkan terkait kebijakan di sektor pertambangan





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Pemerintah ESDM Bahlil Lahadalia Sektor Pertambangan Hilirisasi

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