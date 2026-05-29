Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026

Pemerintah melalui Kementerian ESDM menjamin harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap stabil meskipun rupiah melemah dan ICP meningkat. Stok BBM nasional aman dan produksi dalam negeri terus didorong.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.

Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat, 29 Mei 2026. Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat menembus level Rp17.877 per dolar, Yuliot menegaskan bahwa harga BBM subsidi tetap aman. Ia juga menjamin bahwa stok BBM nasional berada di atas cadangan minimal, dengan standar operasional nasional sebesar 23 hari. Khusus untuk Pertalite dan solar jenis CN48, stoknya jauh melampaui ambang batas keamanan.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi minyak dalam negeri dan mempersiapkan kilang untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menstabilkan pasokan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menambahkan bahwa rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari Januari hingga April 2026 masih berada di kisaran 80-81 dolar AS per barel, jauh di bawah batas 100 dolar AS yang menjadi acuan dalam APBN.

Meskipun ICP pada April mencapai 117,31 dolar AS per barel, Bahlil menekankan bahwa hal itu tidak memengaruhi harga BBM subsidi karena perhitungan subsidi didasarkan pada rata-rata ICP selama setahun. Oleh karena itu, pemerintah optimistis bahwa harga BBM subsidi tidak akan berubah hingga akhir tahun. Bahlil juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying, karena stok BBM aman dan distribusi terus berjalan lancar. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga energi di tengah tekanan global, termasuk fluktuasi nilai tukar dan gejolak geopolitik.

Di sisi lain, pemerintah juga memantau perkembangan harga minyak dunia dan kesiapan anggaran subsidi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa jika terjadi lonjakan harga minyak yang signifikan, pemerintah memiliki opsi untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, namun keputusan tersebut akan diambil dengan hati-hati agar tidak membebani masyarakat. Saat ini, anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun, menunjukkan bahwa tekanan fiskal masih terkendali.

Pemerintah daerah juga turut serta dalam pengawasan distribusi BBM, seperti yang dilakukan Pemkab Murung Raya dengan membentuk tim khusus untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga di tingkat pengecer. Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat tenang dan tidak terpengaruh oleh isu kenaikan harga yang tidak berdasar





