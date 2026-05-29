Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026

Kementerian ESDM buka suara mengenai potensi kenaikan harga BBM akibat pelemahan rupiah dan lonjakan harga minyak dunia. Pemerintah menyiapkan langkah peningkatan produksi minyak dalam negeri dan menerbitkan Perpres 26/2026 untuk menjaga stabilitas pasokan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) di dalam negeri, terutama menyusul pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.800 per dolar AS.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap sektor energi nasional. Salah satunya dengan menggenjot peningkatan produksi minyak dalam negeri. Menurut Yuliot, pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan produksi minyak dalam negeri serta memperkuat kapasitas pengolahan domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ia menegaskan bahwa untuk kenaikan harga BBM subsidi, perhitungan pemerintah sudah mempertimbangkan adanya produksi dalam negeri yang didorong peningkatannya.

Kilang dalam negeri pun sudah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan. Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Dalam Negeri yang menjadi landasan baru dalam pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG. Melalui aturan tersebut, minyak mentah yang diproduksi kontraktor kontrak kerja sama di dalam negeri dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan nasional di tengah ketatnya pasokan energi global. Harganya pun sesuai dengan Indonesian Crude Price (ICP) agar tidak merugikan perusahaan KKKS.

Sementara itu, pengadaan dari impor tetap dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina dan Pertamina Patra Niaga, dan juga melalui Badan Layanan Umum di bidang energi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir tahun 2026. Hal itu menjadi strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang sempat menyentuh level US$ 117 per barel.

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah telah merumuskan batas aman harga ICP untuk menjaga stabilitas anggaran subsidi. Ia menyebutkan hal itu menjadi arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto dalam merespons fluktuasi pasar energi global. Pemerintah telah merumuskan batas aman ICP hingga US$ 100 per barel rata-rata dari Januari hingga saat ini. Meskipun harga minyak sempat naik turun, rata-rata ICP saat ini sekitar US$ 80-81 per barel dari Januari hingga sekarang.

Dengan demikian, rata-rata harga minyak tahunan masih di bawah US$ 100 per barel, sehingga belum ada kenaikan harga BBM subsidi. Bahlil menegaskan, insyaallah harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Pemerintah menilai rata-rata harga minyak tahunan Indonesia saat ini masih berada dalam rentang asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun terjadi kenaikan harga harian yang cukup tajam, akumulasi harga dari awal tahun dinilai belum menembus ambang batas yang mengharuskan adanya penyesuaian harga di tingkat konsumen.

Bahlil menegaskan kepastian harga bensin dan solar subsidi tersebut. Dengan berbagai langkah yang telah disiapkan, pemerintah optimistis dapat menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri tanpa membebani masyarakat. Selain itu, upaya peningkatan produksi minyak dalam negeri dan penguatan kilang diharapkan dapat mengurangi impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Meskipun demikian, pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi yang tepat sasaran dan efisien. Ke depan, pemerintah juga akan terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada BBM.

