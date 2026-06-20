Pemerintah Pastikan Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen Hingga Akhir Masa Kredit

Pemerintah memastikan bunga KPR subsidi tetap 5 persen hingga akhir masa kredit. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga bunga FLPP tetap 5 persen flat hingga akhir masa kredit untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap memiliki akses terhadap hunian layak dengan cicilan yang terjangkau.

Pemerintah memastikan bunga KPR subsidi tetap 5 persen hingga akhir masa kredit . Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga bunga FLPP tetap 5 persen flat hingga akhir masa kredit untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap memiliki akses terhadap hunian layak dengan cicilan yang terjangkau.

Pemerintah juga memastikan skema KPR FLPP dengan tenor hingga 40 tahun dapat dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut dinilai akan semakin meringankan beban cicilan masyarakat, terutama bagi kelompok pekerja muda dan keluarga baru. Pemerintah optimistis target penyaluran FLPP 350.000 unit pada 2026 dapat tercapai melalui dukungan berbagai pihak dan penguatan kebijakan pembiayaan perumahan.

Dengan tetap dipertahankannya bunga FLPP di tengah tren kenaikan suku bunga, pemerintah berharap kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga dan tidak terdampak gejolak ekonomi. Pemerintah juga telah mencapai 78.277 unit rumah atau sekitar 22,36 persen dari target 350.000 unit pada 2026. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa negara harus hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Meski terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki kesempatan memiliki rumah yang layak. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian layak dengan cicilan yang terjangkau. Pemerintah juga berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah tidak terdampak gejolak ekonomi. Pemerintah juga berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap kebijakan pembiayaan perumahan yang lebih baik





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Pemerintah Bunga KPR Subsidi 5 Persen Hingga Akhir Masa Kredit Masyarakat Berpenghasilan Rendah

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