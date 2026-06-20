Pemerintah Papua Tengah Membuka Akses Pendidikan untuk Ratusan Pelajar OAP

Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi ratusan Pelajar OAP Papua Tengah untuk mengikuti bimbingan belajar terintegrasi, mempersiapkan mereka masuk sekolah kedinasan dan meningkatkan kualitas SDM daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi ratusan Pelajar OAP Papua Tengah untuk mengikuti bimbingan belajar terintegrasi, mempersiapkan mereka masuk sekolah kedinasan dan meningkatkan kualitas SDM daerah.

Program bimbel ini tidak hanya memberikan pembekalan akademik, tetapi juga persiapan fisik dan mental yang komprehensif. Pemprov Papua Tengah menanggung seluruh biaya kebutuhan peserta, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga transportasi dan biaya bimbel. Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam mendukung pendidikan anak-anak Papua Tengah. Pj Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule, menekankan pentingnya disiplin dan kesungguhan bagi para peserta bimbel.

Ia mengingatkan bahwa seleksi sekolah kedinasan membutuhkan kesiapan holistik, mencakup aspek akademik, fisik, dan mental. Keberhasilan program ini diharapkan dapat mencetak generasi OAP yang kompeten. Untuk memastikan kelancaran dan efektivitas bimbingan, Pemprov Papua Tengah menyediakan pendamping dan pembina khusus. Pendamping ini bertugas memantau perkembangan belajar, kedisiplinan, serta kesiapan peserta selama mengikuti program.

Pengawasan ketat ini bertujuan memaksimalkan potensi setiap peserta. Silwanus juga berpesan agar para peserta menjaga nama baik diri, keluarga, dan Papua Tengah selama mengikuti proses pembelajaran. Ia berharap mereka dapat mengikuti seluruh tahapan dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah terhadap masa depan generasi muda Papua Tengah.

Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, menjelaskan bahwa pihaknya memfasilitasi total 250 pelajar OAP dalam program ini. Program bimbingan dan pendampingan terintegrasi ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi menghadapi seleksi. Ini merupakan langkah progresif untuk Pelajar OAP Papua Tengah. Selain bimbingan akademik, program ini juga memberikan pembekalan teknis mengenai pola seleksi sekolah kedinasan yang beragam.

Pemprov telah berkoordinasi dengan berbagai institusi pendidikan kedinasan ternama. Beberapa di antaranya adalah STAN, STIS, Politeknik Imigrasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), serta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Nawipa menyoroti bahwa banyak masyarakat hanya mengenal IPDN, padahal terdapat banyak pilihan sekolah kedinasan lain di berbagai kementerian. Peserta program berasal dari delapan kabupaten di Papua Tengah, dengan rentang usia 18 hingga 21 tahun, yang merupakan lulusan SMA/SMK tahun 2024-2026.

Ini membuka peluang luas bagi Pelajar OAP Papua Tengah. Pemprov Papua Tengah menanggung seluruh kebutuhan peserta, mulai dari pemeriksaan kesehatan, transportasi, hingga biaya bimbel. Inisiatif ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata. Program ini menjadi prioritas Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kualitas SDM OAP agar mampu bersaing di tingkat nasional.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM dengan menyalurkan bantuan laptop kepada 25 siswa dan guru di Kabupaten Puncak. Beasiswa PIP KBP Dorong Pendidikan Anak OAP di Biak Numfor, Bantu Ribuan Pelajar Dinas Pendidikan Biak Numfor menegaskan Beasiswa PIP KBP sangat membantu pendidikan anak asli Papua (OAP). Ribuan pelajar kini terbantu, memastikan akses pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memberlakukan program Pendidikan Gratis Papua Tengah bagi 24.481 siswa SMA/SMK mulai 2025. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan IPM dan akan diperluas ke jenjang SD/SMP, menciptakan rasa penasaran akan dampak jangka panjangnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur mengarahkan tenaga pendidik untuk mandiri membangun serta mengelola Platform Digital Pendidikan profesional guna meningkatkan kualitas pengajaran di era digital.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tambrauw terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua melalui optimalisasi Program Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), membuka akses pendidikan luas bagi masyarakat Papua





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Pemerintah Papua Tengah Pelajar OAP Bimbingan Belajar Pendidikan Sekolah Kedinasan

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