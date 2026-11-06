Pemerintah Naikkan Status PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu dan Buka Kesempatan CPNS 2027

Pemerintah resmi mengubah status PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini juga mencakup jaminan hak kepegawaian dan kesempatan seleksi CPNS untuk tahun 2027 bagi seluruh asn terpilih.

Pemerintah Republik Indonesia resmi memutuskan untuk menaikkan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu. Keputusan strategis ini sekaligus memberikan jaminan kesempatan bagi para pekerja tersebut untuk mengikuti proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS pada tahun 2027. Langkah ini diambil untuk menjawab aspirasi dan permasalahan kepegawaian yang telah disampaikan secara intensif oleh berbagai kelompok pekerja.

Rapat Finalisasi di Gedung Nusantara III

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang terdiri dari Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, menggelar rapat finalisasi pembahasan mengenai ASN PPPK paruh waktu lintas sektor di Ruang Rapat Pimpinan DPR pada hari Jumat tanggal 6 November 2026. Rapat krusial ini dilaksanakan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, dan dihadiri secara langsung oleh para menteri kunci. Peserta rapat meliputi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kehadiran para menteri ini menegaskan komitmen serius pemerintah dalam menyelesaikan tuntas segala bentuk ketidakpastian status kepegawaian yang selama ini menjadi beban psikologis dan kesejahteraan para pekerja paruh waktu.

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Ekspansi Lintas Profesi dan Hak CPNS

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini digelar secara khusus untuk menjawab aspirasi langsung dari para PPPK paruh waktu yang sebelumnya telah menyampaikan keberatan mereka ke DPR. Para pekerja tersebut menuntut kepastian status kepegawaian yang jelas, pemenuhan hak-hak dasar mereka, serta peningkatan kesejahteraan yang setara dengan pegawai tetap. Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa setelah pembahasan satu per satu bersama pemerintah, aspirasi tersebut telah mendapatkan hasil final yang mengikat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa kebijakan pengangkatan ini tidak lagi terbatas pada tenaga pendidikan atau guru saja. Kebijakan baru ini mencakup berbagai profesi lintas sektor termasuk dosen, pegawai pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga medis, serta tenaga teknis atau tenaga pelaksana lainnya. Semua kategori tersebut akan dinaikkan statusnya secara resmi dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

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Jaminan Akses Seleksi CPNS Tahun 2027

Dengan adanya kenaikan status menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi para pekerja ini untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS. Proses seleksi tersebut dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2027. Prasetyo Hadi menekankan bahwa kenaikan status inilah yang menjadi pintu gerbang utama bagi para PPPK lintas profesi untuk masuk ke dalam jalur perekrutan pegawai negeri sipil yang resmi. Selain mekanisme seleksi umum tersebut, pemerintah juga mengambil langkah khusus bagi guru non-ASN di sekolah negeri yang sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Bagi sekitar 172.323 guru yang perjanjian kerjanya akan berakhir pada Desember 2026, pemerintah memutuskan untuk memberikan perpanjangan masa kerja. Perpanjangan ini juga mencakup sekitar 2.482 guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Masa perpanjangan ini berlaku sampai waktu yang belum ditegaskan secara rinci dalam kesepakatan awal.

Perlakuan Khusus Tenaga Kesehatan dan Kesehatan Fiskal

Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama bagi tenaga kesehatan atau tenaga medis layaknya guru non-ASN. Pemerintah berkomitmen untuk memikirkan pengaturan khusus guna mengatasi kendala batas usia yang sering menjadi penghalang bagi tenaga medis saat ingin menjadi PNS. Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa banyak syarat usia yang ketat dalam seleksi CPNS, sehingga diperlukan penyesuaian regulasi untuk bidang-bidang yang benar-benar membutuhkan tenaga khusus. Terkait proses seleksi CPNS untuk tahun ini, pemerintah telah menyepakati bahwa proses pendaftaran akan dimulai pada bulan November 2026. Seluruh pihak terkait diajak untuk segera mengikuti pengumuman resmi dan mempersiapkan diri mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menuntaskan permasalahan kepegawaian satu per satu, meskipun semua solusi yang diajukan harus tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara yang ada saat ini.