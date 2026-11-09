Pemerintah Mulai Berlakukan SPP-TDLN dengan Batasan Objek PPN

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan SPP-TDLN berlaku 9 November 2025 namun tidak membebani transfer pribadi hanya menarget barang digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memperluas penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN mulai Senin tanggal 9 November. Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan keadilan perpajakan di era digital tanpa memberatkan masyarakat umum secara berlebihan. Kebijakan tersebut menjadi tonggak penting dalam modernisasi sistem pemungutan pajak di Indonesia yang semakin kompleks.

Penegasan DJP Tentang Objek Pemungutan Pajak

Pejabat Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti secara tegas meluruskan bahwa mekanisme SPP-TDLN bukanlah jenis pajak baru yang menciptakan beban tambahan. Ia menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih tertib dan berbasis teknologi. Penekanan utamanya adalah bahwa tidak semua transaksi yang dilakukan warga negara Indonesia secara otomatis dikenai PPN.

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Inge Diana Rismawanti menegaskan kepada wartawan pada Rabu tanggal 4 November bahwa pemungutan pajak melalui sistem tersebut hanya menyasar transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. DJP tidak bermaksud mengenakan PPN atas seluruh aktivitas transaksi keuangan masyarakat sehari-hari. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman publik mengenai cakupan pajak baru ini.

Klarifikasi Transaksi Personal Tidak Dikenakan Pajak

Kebijakan SPP-TDLN secara eksplisit tidak mengubah tarif PPN yang berlaku sebelumnya sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang kenaikan tarif. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah transaksi transfer dana personal dan remitansi atau pengiriman uang yang tidak otomatis menjadi objek PPN melalui SPP-TDLN. DJP memastikan bahwa aktivitas tersebut tetap bebas dari pungutan pajak digital asing selama memenuhi kriteria transfer pribadi.

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Masyarakat tidak serta-merta dikenakan PPN ketika melakukan transfer uang kepada keluarga, mengirimkan dana ke rekening lain di dalam negeri, maupun melakukan pengiriman uang lintas negara. Klarifikasi ini dikeluarkan untuk meredam kekhawatiran publik bahwa setiap kali mereka memindahkan uang akan ada potongan pajak digital yang otomatis diambil. Kebijakan ini sangat jelas memisahkan antara transaksi komersial dan transaksi personal warga negara.

Sasaran Utama dan Implikasi Konsumen Digital

Sasaran utama dari penerapan SPP-TDLN adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud berupa barang digital serta jasa kena pajak berupa jasa digital dari luar negeri yang digunakan konsumen di Indonesia. DJP menargetkan layanan-layanan komersial lintas batas yang memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi pengguna di Indonesia. Ini mencakup berbagai layanan berbayar yang sebelumnya sulit dipajaki secara efektif oleh otoritas pajak nasional.

Contoh konkret dari objek yang terkena pajak meliputi pembelian perangkat lunak berlisensi, berlangganan layanan streaming global, hingga pemanfaatan layanan komputasi awan atau cloud computing dari penyedia layanan luar negeri. Dengan demikian, implementasi SPP-TDLN akan memengaruhi biaya operasional bagi pengguna jasa digital premium dan profesional yang mengandalkan infrastruktur cloud asing untuk kegiatan bisnis maupun personal mereka.