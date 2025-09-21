Pemerintah Minta Maaf Atas Kasus Keracunan Massal MBG, Evaluasi dan Sanksi Ditegaskan

Istana Kepresidenan menyampaikan permohonan maaf terkait maraknya kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah akan tetap melanjutkan program dengan evaluasi menyeluruh dan sanksi bagi pihak yang lalai. Lebih dari 800 siswa dilaporkan keracunan, dengan kasus terbanyak di Jawa Barat.

Kejadian siswa sekolah mengalami keracunan massal akibat menu dari program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) kembali menjadi sorotan. Sabtu (20/9/2025), Istana Kepresidenan akhirnya buka suara, menyampaikan permohonan maaf atas maraknya kasus keracunan massal dalam program MBG yang terjadi di berbagai daerah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa kasus-kasus tersebut bukanlah hal yang diinginkan oleh pemerintah.

Meskipun terdapat sejumlah kasus keracunan yang dilaporkan, Prasetyo Hadi tetap meyakinkan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan program MBG, tetapi dengan melakukan evaluasi menyeluruh bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah. 'Tentu saja, atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf atas terjadinya kembali beberapa kasus di beberapa daerah. Hal ini tentu saja bukanlah sesuatu yang kami harapkan dan bukan pula sesuatu yang disengaja,' ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo Hadi juga memastikan akan ada sanksi tegas bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. Peristiwa keracunan massal akibat MBG ini juga menarik perhatian media internasional. Laporan dari media asing menyebutkan lebih dari 800 siswa di Indonesia mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan gratis dari pemerintah. Hal ini menjadi perhatian khusus karena jumlah korban yang terus bertambah dan dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan siswa. \Kasus keracunan massal ini telah menjadi perhatian serius karena jumlah siswa yang terdampak terus bertambah. Sejak program MBG diluncurkan pada Januari hingga Agustus, tercatat lebih dari 4.000 anak mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Data ini menunjukkan bahwa perlu adanya penanganan yang lebih komprehensif dan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program. Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan kasus keracunan terbanyak. Di Garut, sebanyak 569 siswa dari lima sekolah mengalami gejala mual dan muntah pada Rabu (17/9/2025) setelah mengonsumsi makanan berupa ayam dan nasi yang disediakan oleh satu dapur penyedia makanan gratis sehari sebelumnya. Nurdin Yana, Sekretaris Pemerintah Daerah Garut, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan meningkatkan pengawasan terhadap dapur-dapur yang menyediakan makanan untuk program MBG. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk mencegah terulangnya kasus keracunan. Yana juga menyampaikan bahwa program MBG tidak akan dihentikan, namun untuk sementara, siswa akan diberikan menu makanan yang lebih sederhana, seperti roti, susu, telur rebus, dan buah-buahan. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi risiko keracunan sambil tetap memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi siswa. Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan dinas kesehatan dan pihak terkait untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG. \Respons terhadap kasus keracunan massal ini juga melibatkan penyesuaian dan peningkatan pengawasan di berbagai aspek. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk mengidentifikasi penyebab keracunan, melakukan investigasi terhadap penyedia makanan, dan mengambil tindakan perbaikan. Sanksi terhadap SPPG yang terbukti lalai menjadi bagian dari upaya penegakan disiplin dan memastikan bahwa standar kualitas makanan tetap terjaga. Perubahan menu makanan menjadi langkah awal untuk mengurangi risiko keracunan, sementara evaluasi menyeluruh terhadap program MBG bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan efektivitas program. Hal ini mencakup evaluasi terhadap proses pengadaan bahan makanan, proses penyediaan dan pengolahan makanan, serta pengawasan terhadap kualitas dan kebersihan makanan. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk meningkatkan edukasi tentang keamanan pangan bagi siswa, guru, dan staf sekolah. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan makanan dan menghindari makanan yang berpotensi menyebabkan keracunan. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan efektif, aman, dan memberikan manfaat gizi yang optimal bagi seluruh siswa di Indonesia. Upaya perbaikan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dan memastikan keberlanjutan program ini dalam mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan generasi penerus bangsa





