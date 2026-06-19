Pemerintah Menerapkan Evaluasi Ketat Terhadap Kinerja Aparat dalam Mengendalikan Karhutla

Pemerintah akan menerapkan evaluasi ketat terhadap kinerja aparat dan pimpinan daerah dalam mengendalikan karhutla. Menko Polkam Djamari Chaniago mengatakan bahwa fenomena El Nino diperkirakan mulai berlangsung pada minggu ketiga bulan ini dan memerlukan kesiapan yang sama-sama dilakukan untuk mencegah terjadinya karhutla.

Pemerintah akan menerapkan evaluasi ketat terhadap kinerja aparat dan pimpinan daerah dalam mengendalikan karhutla. Menko Polkam Djamari Chaniago mengatakan, jabatan para pejabat terkait menjadi taruhan apabila gagal menjalankan tugas pencegahan dan penanganan kebakaran.

Djamari juga menyebutkan bahwa fenomena El Nino diperkirakan mulai berlangsung pada minggu ketiga bulan ini dan memerlukan kesiapan yang sama-sama dilakukan untuk mencegah terjadinya karhutla. Meski demikian, Djamari menilai upaya pengendalian karhutla dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perkembangan positif dan harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerja sama yang solid. Djamari juga mengatakan bahwa ada kemajuan dari tahun yang lalu ke tahun sekarang dan harus diwaspadai untuk mempertahankan dan meningkatkan hasilnya.

Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki. Pemerintah juga akan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau ekstrem dengan intensifikasi Masyarakat Peduli Api (MPA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam beberapa waktu terakhir, telah terjadi beberapa kejadian karhutla di berbagai daerah, termasuk di Riau, Bengkalis, dan Rohil, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekonomi.

Pemerintah telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi antara berbagai pihak. Namun, masih perlu dilakukan upaya yang lebih besar untuk mencegah dan mengatasi karhutla di masa depan. Pemerintah juga akan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau ekstrem dengan intensifikasi Masyarakat Peduli Api (MPA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam beberapa waktu terakhir, telah terjadi beberapa kejadian karhutla di berbagai daerah, termasuk di Riau, Bengkalis, dan Rohil, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekonomi.

Pemerintah telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi antara berbagai pihak. Namun, masih perlu dilakukan upaya yang lebih besar untuk mencegah dan mengatasi karhutla di masa depan. Dalam beberapa waktu terakhir, telah terjadi beberapa kejadian karhutla di berbagai daerah, termasuk di Riau, Bengkalis, dan Rohil, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekonomi. Pemerintah telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi antara berbagai pihak.

Namun, masih perlu dilakukan upaya yang lebih besar untuk mencegah dan mengatasi karhutla di masa depan





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Karhutla Evaluasi Kinerja Aparat Pemerintah Djamari Chaniago El Nino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemerintah Jawab Demo Mahasiswa: MBG Dihentikan untuk Evaluasi Total Selama Libur SekolahPemerintah hentikan sementara program MBG untuk evaluasi total, fokus perbaikan sistem dan penghematan anggaran.

Read more »

Pemerintah Benahi Program MBG, BGN Evaluasi Data dan Anggaran PenerimaBadan Gizi Nasional (BGN) melakukan sejumlah penyesuaian terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Momentum libur sekolah dimanfaatkan untuk membenahi data.

Read more »

Menko Polkam Tekankan Kesiapsiagaan dan Evaluasi Ketat Menjelang El Nino 2026Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan kesiapsiagaan rangka pemantauan potensi karhutla menghadapi El Nino, dan akan menerapkan evaluasi ketat terhadap pejabat daerah. Ia menilai perkembangan pengendalian karhutla saat ini positif namun harus ditingkatkan melalui kerja sama solid.

Read more »

Ramai Hotel Sultan, Pemerintah Diminta Evaluasi Lapangan Golf Milik Otto HasibuanPemerintah diminta dapat mengevaluasi keberadaan lapangan golf Senayan Avenue by Ottolima Senayan Golf Club milik Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum,

Read more »