Pemerintah Memperluas cakupan MBR untuk Program Pembangunan 3 Juta Rumah

Pemerintah memperluas cakupan MBR yang berhak memperoleh kemudahan sebagai penerima program pembangunan 3 juta rumah, yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Kawasan Permukiman (PKP) menerbitkan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengubah pembagian wilayah dari dua zona menjadi empat zona.

Pemerintah memperluas cakupan masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR ) yang berhak memperoleh kemudahan sebagai penerima program pembangunan 3 juta rumah , yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Kawasan Permukiman (PKP) menerbitkan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengubah pembagian wilayah dari dua zona menjadi empat zona. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah melihat adanya perbedaan kondisi ekonomi dan harga lahan yang cukup signifikan di berbagai daerah. Untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) misalnya, batas penghasilan MBR kini dinaikkan hingga Rp14 juta per bulan.

Masyarakat dengan kategori MBR tersebut, pembangunan rumahnya atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedungnya (PBG) menjadi 0 persen. Pada Zona 1 (Pulau Jawa di luar Jabodetabek, Sumatra, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur), batas penghasilan MBR untuk masyarakat yang belum menikah naik dari Rp7 juta menjadi Rp8,5 juta per bulan. Sedangkan bagi masyarakat yang sudah menikah batas penghasilan MBR juga meningkat dari Rp8 juta menjadi Rp10 juta per bulan.

Perluasan definisi MBR menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk tetap memberikan pembebasan BPHTB serta PBG kepada kelompok masyarakat yang masuk kategori tersebut. Kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR sebenarnya telah berjalan sejak 25 November 2024. Seluruh pemerintah daerah telah menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menerbitkan peraturan kepala daerah yang mengatur pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR. Kemendagri juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaannya di lapangan.

Dengan perluasan cakupan MBR ini diharapkan dapat semakin mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah sekaligus memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak dengan biaya yang lebih terjangkau





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pemerintah MBR Program Pembangunan 3 Juta Rumah Kawasan Permukiman (PKP) Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 Batas Penghasilan MBR Pembangunan Rumahnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPH Persetujuan Bangunan Gedungnya (PBG) Pemerintah Daerah Pembebasan BPHTB Pembebasan PBG Realisasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR Meningkatkan Batas Penghasilan MBR

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dorong Akses Hunian Layak bagi MBR yang Lebih Luas, Mendagri Tinjau Penerima Bantuan Bedah RumahBSPS merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak terus diperkuat.

Read more »

Mendagri dan Menteri PKP Bakal Revisi Definisi MBR dan Hapus Hambatan DomisiliMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Penandatanganan tersebut digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri.

Read more »

Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta RumahMelalui SKB tersebut pemerintah memperluas cakupan MBR dengan mengubah klasifikasi wilayah dari dua menjadi empat zona.

Read more »