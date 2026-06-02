Pemerintah memperketat pemanfaatan fasilitas pajak UMKM untuk menutup praktik penghindaran pajak melalui pemecahan usaha . Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang diterbitkan pada 22 April 2026.

Melalui kebijakan ini, fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen kini hanya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi, perseroan terbatas (PT) perorangan, dan koperasi. Sementara itu, badan usaha berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma, ataupun PT umum tidak lagi berhak menggunakan skema tersebut. Sebagai gantinya, mereka dikenai PPh berdasarkan rezim umum, dengan tarif PPh Badan sebesar 22 persen atas laba kena pajak. Perubahan tersebut dilakukan untuk menutup praktik penghindaran pajak yang memanfaatkan fasilitas UMKM.

Salah satu modus yang ditemukan adalah pemecahan usaha ke dalam beberapa entitas sehingga omzet masing-masing tetap berada di bawah ambang batas Rp 4,8 miliar per tahun, syarat untuk memperoleh fasilitas PPh Final UMKM. Praktik tersebut membuat pelaku usaha tetap dapat menikmati tarif PPh Final 0,5 persen meski skala bisnisnya telah berkembang lebih besar. Akibatnya, potensi penerimaan negara baik dari PPh badan maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak dapat dipungut secara optimal.

Untuk menutup celah tersebut, pemerintah memperkenalkan mekanisme penggabungan omzet. Peredaran bruto wajib pajak orang pribadi akan dihitung secara terintegrasi dengan semua perseroan perorangan yang didirikannya. Jika total omzet gabungan melampaui Rp 4,8 miliar per tahun, semua entitas tersebut tidak lagi berhak memanfaatkan tarif PPh Final UMKM pada tahun pajak berikutnya.

Dihubungi dari Jakarta, Selasa (2/6/2026), Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny menyebut pemerintah perlu memastikan upaya menutup celah penghindaran pajak tidak berujung menjadi beban baru bagi pelaku UMKM yang selama ini patuh.

'Kami memahami tujuan pemerintah menutup penyalahgunaan fasilitas pajak. Namun, jangan sampai kebijakan yang ditujukan untuk menindak segelintir pelaku justru berdampak kepada mayoritas UMKM yang menjalankan usaha secara benar,' kata Hermawati. Menurut dia, persoalan utama yang dihadapi UMKM bukan hanya tarif pajak, melainkan juga kompleksitas administrasi dan kepastian usaha. Karena itu, pengawasan terhadap praktik pemecahan usaha dinilai lebih tepat dilakukan melalui penegakan hukum yang terarah dibandingkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha kecil.

Ia mengungkapkan, banyak pelaku usaha kecil saat ini masih menghadapi tekanan dari pelemahan daya beli masyarakat dan kenaikan berbagai biaya usaha. Dalam kondisi tersebut, perubahan skema perpajakan berpotensi menambah tekanan psikologis ataupun biaya kepatuhan. Selain itu, Hermawati menilai pemerintah perlu lebih fokus pada kebijakan yang mampu menggerakkan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan ialah menurunkan tarif PPN sehingga harga barang dan jasa lebih terjangkau bagi masyarakat.

'Dengan daya beli yang membaik, permintaan terhadap produk UMKM juga berpotensi meningkat dan memberi ruang lebih besar bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang,' ujarnya. Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, mengatakan, pemerintah perlu memastikan pengetatan aturan tersebut tidak justru menghambat proses UMKM untuk naik kelas. Ia mengusulkan adanya masa transisi berupa penyesuaian tarif secara bertahap bagi usaha yang berkembang sehingga tidak langsung menghadapi lonjakan beban pajak ketika keluar dari skema PPh Final UMKM.

'Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan hanya berapa banyak celah pajak yang berhasil ditutup, tetapi juga apakah mampu mendorong UMKM naik kelas,' kata Ronny. Fasilitas pajak selama ini berfungsi sebagai jembatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkuat modal, memperluas pasar, dan meningkatkan kapasitas usahanya. Ini membuat perubahan kebijakan perlu dirancang agar tidak menimbulkan kesan bahwa pertumbuhan usaha justru akan berujung pada penambahan beban yang jauh lebih besar.

Ia menambahkan, tantangan pemerintah bukan sekadar menutup celah penghindaran pajak, melainkan juga menjaga pelaku usaha tetap memiliki insentif untuk bertransformasi dari usaha mikro menjadi usaha yang lebih besar dan formal. Tanpa desain transisi yang memadai, sebagian pelaku usaha berpotensi memilih menahan ekspansi agar tetap berada dalam kelompok yang memperoleh fasilitas perpajakan





