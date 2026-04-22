Pemerintah Matangkan Rencana Pembangunan Kereta Api di Kalimantan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ), menyampaikan bahwa pemerintah tengah mematangkan perencanaan pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan . Hal ini diungkapkannya usai rapat koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, pada Rabu (22/4).

AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Kalimantan merupakan prioritas strategis mengingat potensi kekayaan alam yang melimpah di pulau tersebut, terutama di sektor mineral, yang membutuhkan sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi. Saat ini, Kalimantan tercatat belum memiliki satu pun fasilitas transportasi berbasis rel, dengan panjang jalur kereta api masih berada di angka nol kilometer. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah di Kalimantan.

Untuk mempercepat dan menyempurnakan perencanaan pembangunan kereta api di Kalimantan, pemerintah akan membentuk sebuah komite khusus yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Komite ini akan bertugas mengumpulkan dan menganalisis masukan teknis dari berbagai pihak, serta memastikan keselarasan antara Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) dengan kebutuhan spesifik pembangunan infrastruktur di Kalimantan. Pembentukan komite ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selain itu, komite ini juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan pembangunan kereta api di Kalimantan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wiyagus, juga menekankan pentingnya penguatan regulasi tata ruang untuk mendukung proyek kereta api di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

AHY menjelaskan bahwa pembangunan rel kereta api di Kalimantan diharapkan dapat menghubungkan seluruh provinsi di pulau tersebut, mulai dari wilayah utara, timur, selatan, tengah, hingga ke wilayah barat. Dengan terhubungnya seluruh wilayah Kalimantan melalui jaringan kereta api, diharapkan biaya logistik dapat ditekan secara signifikan, terutama untuk komoditas sumber daya alam yang selama ini masih mengandalkan jalur transportasi lain yang lebih mahal dan kurang efisien.

Penurunan biaya logistik ini akan meningkatkan daya saing produk-produk Kalimantan di pasar domestik maupun internasional, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun rencana pembangunan kereta api di Kalimantan sudah mulai digulirkan, pemerintah belum memberikan kepastian mengenai jadwal pelaksanaan konstruksi maupun rute spesifik yang akan diambil. Hal ini dikarenakan masih diperlukan kajian mendalam dan perencanaan yang matang untuk memastikan pembangunan kereta api di Kalimantan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal.

Selain isu perkeretaapian, terdapat beberapa berita lain yang juga menjadi sorotan, termasuk peringatan Hari Buruh Internasional oleh Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, penangkapan sopir angkot terkait perusakan mobil, pertandingan LaLiga antara Atletico Madrid dan Elche CF, ramalan keuangan zodiak, vonis hukuman terhadap kurir narkoba, kejadian tersambar petir di Sumatera Barat, minat klub Eropa terhadap pemain Timnas Indonesia, kesepakatan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Bogor Raya, perkembangan teknologi XPS, dan target pembalap muda Morgan Holindo Sonmoahi





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemerintah Matangkan Aturan Turunan UU PPRT dan Soroti Dinamika Nasional TerkiniPemerintah dan DPR RI tengah menyusun aturan turunan UU PPRT untuk menjamin kesejahteraan pekerja rumah tangga, sekaligus menyoroti berbagai isu strategis nasional mulai dari ekonomi hingga perkembangan olahraga.

Pemerintah Bakal Bangun Jalur Kereta Api Trans Sumatera, Kalimantan dan SulawesiMenko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, proyek pembangunan jalur kereta api di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi digagas untuk menekan biaya logistik.

Pembangunan Jalur Kereta Api Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Ditargetkan Selesai 2045 dengan Biaya Rp1.200 TriliunPemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan jalur kereta api sepanjang 14.000 km di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi pada tahun 2045 dengan perkiraan biaya mencapai Rp1.200 triliun.

AHY Ungkap Pembangunan Jalur Kereta Api Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Butuh Rp1.200 Triliun

Pemerintah Butuh Investor Asing untuk Wujudkan Proyek Kereta Api Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

Pemerintah bidik pembangunan 2.772 km jalur kereta di KalimantanPemerintah membidik pembangunan sepanjang 2.772 kilometer jalur kereta api di Pulau Kalimantan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi ...

