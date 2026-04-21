Pemerintah Matangkan Aturan Turunan UU PPRT dan Soroti Dinamika Nasional Terkini

Pemerintah dan DPR RI tengah menyusun aturan turunan UU PPRT untuk menjamin kesejahteraan pekerja rumah tangga, sekaligus menyoroti berbagai isu strategis nasional mulai dari ekonomi hingga perkembangan olahraga.

Pemerintah bersama DPR RI terus mematangkan langkah strategis dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ( UU PPRT ) demi memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih baik bagi para pekerja domestik di Indonesia.

Ketua Harian DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa meski payung hukum utama telah disahkan, implementasi teknis di lapangan masih memerlukan aturan turunan yang lebih mendalam, terutama terkait jaminan sosial hingga skema pensiun bagi pekerja rumah tangga. Dasco menjelaskan bahwa aspek jaminan pensiun saat ini belum diatur secara rigid dalam undang-undang, sehingga pemerintah berkomitmen untuk merumuskan regulasi tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja rumah tangga dapat berjalan lebih optimal, adil, dan memberikan kepastian masa depan bagi mereka yang telah lama mengabdikan diri di sektor domestik. Selain fokus pada jaminan sosial, diskusi mengenai UU PPRT juga menyoroti aspek penegakan hukum bagi pelanggar hak-hak pekerja. Dasco memberikan klarifikasi terkait absennya detail sanksi pidana spesifik dalam undang-undang tersebut dengan menyatakan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana sudah tercakup dalam hukum pidana umum yang berlaku saat ini di Indonesia. Pasal 15 ayat 1 dalam UU PPRT sendiri secara eksplisit menjamin akses bagi pekerja rumah tangga terhadap jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Hak-hak ini merupakan bagian dari total 14 poin perlindungan yang dijamin oleh negara untuk memastikan martabat pekerja rumah tangga terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan yang selama ini kerap terjadi di sektor informal. Di sisi lain, dinamika berita nasional turut diwarnai oleh berbagai isu strategis lainnya. Presiden Prabowo Subianto terus melakukan pertemuan intensif dengan para penasihat khusus, termasuk Dudung Abdurachman, untuk merespons situasi geopolitik global yang semakin kompleks. Di bidang ekonomi dan infrastruktur, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah menggenjot pengembangan kawasan wisata Pacira (Pangalengan, Ciwidey, dan Rancabali) sebagai pusat ekonomi kerakyatan baru. Sektor olahraga juga tidak luput dari perhatian, di mana perkembangan Timnas Indonesia di bawah sorotan dunia internasional terus menjadi topik hangat. Para pengamat internasional mulai memprediksi masa depan cerah bagi skuad Garuda untuk menembus Piala Dunia 2030. Sinergi antara penguatan regulasi domestik dan pemantapan posisi Indonesia di kancah global menjadi gambaran nyata bagaimana pemerintah berupaya menyeimbangkan kebijakan internal dengan aspirasi nasional di berbagai sektor, baik dari urusan ketenagakerjaan hingga prestasi olahraga yang membawa nama harum bangsa di mata internasional





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

