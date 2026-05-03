Pemerintah Masih Berbicara Soal Impor Elpiji dari Rusia, Bahlil: Stok Nasional Masih Aman

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa rencana impor elpiji dari Rusia masih dalam tahap pembicaraan. Ia menegaskan bahwa stok elpiji nasional masih di atas standar minimum nasional, meskipun proses impor memerlukan waktu yang cukup lama untuk memenuhi kebutuhan global. Bahlil juga menyatakan bahwa impor minyak mentah dari Rusia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik yang tidak stabil.

Menurutnya, stok elpiji nasional saat ini masih di atas standar minimum nasional, meskipun proses impor memerlukan waktu yang cukup lama untuk memenuhi kebutuhan global. Bahlil juga menyatakan bahwa impor minyak mentah dari Rusia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik yang tidak stabil. Ia menambahkan bahwa minyak mentah dari Rusia akan segera masuk ke Indonesia, namun tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kilang yang akan mengolahnya.

Selain itu, pemerintah juga terus memantau ketersediaan BBM, termasuk solar dan bensin dengan berbagai tingkat oktan, untuk memastikan stabilitas pasokan di tengah ketidakpastian geopolitik. Bahlil juga mengakui bahwa situasi geopolitik saat ini mengharuskan negara untuk mengamankan pasokan energi dan menyusun langkah-langkah lanjutan terkait energi. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah terus berkomunikasi dengan pihak swasta untuk memastikan harga BBM tetap stabil, meskipun ada kemungkinan penyesuaian harga di masa depan.

