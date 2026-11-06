Pemerintah Libatkan 400 Perusahaan Tambang Tangani Karhutla Kalteng

Wamen Hanif Faisol Nurofiq menyatakan 400 pelaku usaha tambang berkolaborasi dengan 200 perusahaan perkebunan untuk mengendalikan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah secara efektif.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq secara resmi mengumumkan kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Langkah ini menandai perluasan skala operasi penanganan bencana lingkungan dengan menggandeng empat ratus pelaku usaha dari sektor pertambangan sebagai mitra utama dalam upaya kolaboratif tersebut.

Kabar ini disampaikan langsung oleh Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta pada Jumat, enam November dua ribu dua puluh enam, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional. Rapat yang diselenggarakan di ibu kota tersebut bertujuan untuk menyinkronkan strategi darurat guna menekan laju kerusakan ekologis di wilayah Kalimantan Tengah yang sedang menghadapi tekanan lingkungan serius.

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Ekspansi Kolaborasi Sektor Privat

Langkah integrasi keempat ratus perusahaan tambang ini melengkapi jaringan dukungan yang sudah ada dari hampir dua ratus perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan. Keterlibatan massif dari industri pertambangan ini diharapkan dapat mengisi celah kemampuan operasional yang sebelumnya hanya mengandalkan pemain dari sektor agraris dan kehutanan untuk mengamankan kawasan sensitif di Kalimantan Tengah.

Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa seluruh elemen kini telah terlibat aktif dalam respon darurat. Dari segi kehutanan dan perkebunan, hampir dua ratus pengusaha telah menunjukkan komitmen mereka, sementara kehadiran empat ratus unit usaha dari sektor pertambangan menambah beratnya beban kerja dan kapasitas responsif terhadap potensi titik api di wilayah tersebut.

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Strategi Operasional Terintegrasi

Pemerintah menindaklanjuti komitmen kolaboratif ini melalui pembahasan teknis mendalam bersama Indonesia Mining Association dan Forum Kepala Teknik Tambang. Kedua lembaga perwakilan industri ini akan bersama-sama menyusun langkah operasional yang terintegrasi dan siap diterapkan di lapangan untuk memastikan setiap sumber daya dapat dialokasikan secara efektif.

Rekrutmen ini juga melibatkan koordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut akan dikoordinasikan oleh pemerintah daerah agar pemanfaatan kapasitas dan alat berat dapat dioptimalkan secara maksimal dalam strategi pemadaman dan pencegahan karhutla di masa mendatang.

Kehadiran Tokoh Daerah dan Tata Kelola

Reuni strategis di Jakarta ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo beserta jajaran pemerintah daerah setempat. Kehadiran Edy Pratowo menegaskan bahwa pemerintah daerah menyambut baik inisiatif nasional ini dan siap menjadi ujung tombak pelaksanaan lapangan demi memastikan setiap instruksi teknis berjalan sesuai rencana.

Menurut Hanif Faisol Nurofiq, pendekatan gotong royong yang melibatkan seluruh pelaku usaha menjadi fondasi penting bagi keberhasilan upaya ini. Kolaborasi massal ini diyakini akan membuat proses penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berlangsung lebih cepat, terukur secara data, dan memberikan hasil yang berkelanjutan bagi pemulihan ekosistem Kalimantan Tengah.