Pemerintah Lanjutkan Program Magang Nasional 2026 dengan Target 150.000 Peserta

Pemerintah akan melanjutkan Program Magang Nasional pada 2026 dengan target 150.000 peserta setelah evaluasi positif dari gelombang I dan II. Program ini memberikan kompensasi setara UMK dan bertujuan meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi.

Pemerintah Indonesia memastikan akan melanjutkan Program Magang Nasional pada tahun 2026 dengan target peserta yang lebih besar, yaitu 150.000 orang. Keputusan ini diambil setelah evaluasi terhadap pelaksanaan gelombang pertama dan kedua pada tahun 2025 yang menunjukkan hasil positif.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung untuk memperluas program ini sebagai bagian dari paket ekonomi nasional. Program Magang Nasional memberikan kompensasi setara upah minimum kabupaten atau kota kepada peserta yang merupakan lulusan perguruan tinggi atau angkatan kerja baru dengan masa kelulusan maksimal satu tahun. Pada gelombang pertama yang dibuka pada 7-15 Oktober 2025, jumlah pendaftar mencapai 156.159 orang, delapan kali lipat dari kuota 20.000 orang.

Dari jumlah tersebut, peserta yang lolos diumumkan pada 16-18 Oktober dan akan mengisi ribuan lowongan yang disediakan oleh 1.668 perusahaan dengan total 6.432 lowongan. Sebagian besar lowongan berada di sektor jasa, bukan manufaktur. Melihat animo yang tinggi, pemerintah kemudian membuka gelombang II untuk 80.000 orang pada November 2025, sehingga total target angkatan I menjadi 100.000 orang.

Pelaksanaan magang angkatan I dibagi dalam tiga putaran masing-masing enam bulan, dengan putaran 1 dan 2 diikuti 78.000 peserta yang telah menyelesaikan magang pada April dan Mei 2026, dan sisanya diperkirakan selesai pada pertengahan Juni 2026. Berdasarkan data evaluasi, sebanyak 85 persen peserta magang gelombang pertama menyatakan puas atau sangat puas dengan penyelenggaraan program, sementara 14 persen cukup puas dan hanya 0,7 persen tidak puas.

Dari sisi perusahaan mitra, sekitar 4.000 perusahaan yang berpartisipasi, 81 persen menyatakan puas dan sangat puas, dengan tingkat ketidakpuasan hanya 0,4 persen. Yang lebih menggembirakan, survei terhadap 14.000 peserta magang angkatan pertama menunjukkan bahwa 35 hingga 40 persen di antaranya sudah mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai karyawan tetap. Capaian ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan skala program pada tahun berikutnya.

Menaker Yassierli menegaskan bahwa program magang ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga membangun kesiapan peserta dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin kompetitif. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat kompetensi lulusan perguruan tinggi sesuai kebutuhan industri. Untuk mencapai target 150.000 peserta pada 2026, Kementerian Ketenagakerjaan akan bekerja sama dengan lebih banyak perusahaan mitra. Tahap pertama direncanakan dimulai pada Juli 2026 dengan target sekitar 50.000 peserta, kemudian dilanjutkan secara bertahap hingga memenuhi target.

Prosesnya meliputi pembukaan lowongan, verifikasi, seleksi administrasi, dan seleksi daring sesuai mekanisme masing-masing perusahaan. Sumber dana program ini masih berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pemerintah juga membuka kemungkinan partisipasi swasta. Pada tahun 2025, APBN mengalokasikan Rp198 miliar untuk program selama enam bulan, yang digunakan untuk membayar uang saku setara upah minimum provinsi sekitar Rp3,3 juta per bulan. Ke depannya, pemerintah berharap program ini dapat terus berlanjut dan menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran terdidik di Indonesia





