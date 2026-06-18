Pemerintah Indonesia melaksanakan eksekusi pengosongan kawasan eks Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 18 Juni 2026 setelah pengadilan memutuskan bahwa lokasi tersebut adalah aset negara. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan aset akan dikelola untuk kepentingan publik, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Proses hukum berlangsung sekitar 20 tahun antara negara dan PT Indobuildco, membuktikan pemerintah telah mematuhi prosedur hukum sebelum eksekusi. Pemerintah berencana mengoptimalkan pemanfaatan lokasi untuk masyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia melakukan eksekusi pengosongan kawasan eks Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026. Langkah ini dilaksanakan setelah melalui proses hukum yang panjang, sekitar dua dekade, antara negara dengan PT Indobuildco.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan yang mengonfirmasi bahwa tanah, bangunan, serta seluruh aset yang ada di lokasi tersebut merupakan milik negara dan telah tercatat secara resmi sebagai aset negara. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menegaskan bahwa aset tersebut akan dikelola kembali oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Ia menambahkan bahwa tanah tersebut sebenarnya merupakan aset negara yang telah dibebaskan pemerintah pada periode 1959 hingga 1962 untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar semua aset pemerintah yang selama ini dikuasai pihak lain dapat kembali berada di bawah kendali negara. Kuasa hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK), Chandra M. Hamzah, menjelaskan bahwa proses hukum yang panjang membuktikan pemerintah telah mematuhi semua mekanisme hukum yang berlaku sebelum melakukan eksekusi. Ia menegaskan bahwa pada hari eksekusi, PN Jakarta Pusat berwenang melakukan pengosongan berdasarkan putusan pengadilan yang telahAHIR.

Dengan kata lain, semua klaim dan keraguan yang diajukan oleh kuasa hukum PT Indobuildco telah ditolak oleh pengadilan, dan sekarang eksekusi dilakukan berdasarkan perintah pengadilan yang sah. Setelah proses eksekusi selesai, pemerintah berencana mengoptimalkan pemanfaatan kawasan tersebut untuk keperluan publik, misalnya sebagai ruang terbuka, fasilitas olahraga, atau arenanya GBK itu sendiri, yang menjadi ikon olahraga nasional.

Quiước ini turut menjadi bagian dari upaya pemerintah menata ulang aset-aset negara yang selama ini tidak dikelola dengan optimal atau bahkan dikuasi secara tanpa dasar hukum yang jelas. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bahwa negara serius dalam mengembalikan aset-aset milik rakyat ke pengelolaan yang tepat demi kesejahteraan umum





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Eksekusi Eks Hotel Sultan Kompleks Gelora Bung Karno Aset Negara PT Indobuildco Pengadilan

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