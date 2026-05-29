Pemerintah Kota Yogyakarta Targetkan Kawasan Malioboro Bebas dari Becak Motor

Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan kawasan Jalan Malioboro bebas dari becak motor dan akan diganti dengan becak listrik bantuan pemerintah.

Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan kawasan Jalan Malioboro bebas dari becak motor sehingga secara bertahap becak motor yang beroperasi di pusat utama perkotaan tersebut diganti dengan becak listrik bantuan pemerintah.

Kepala Bidang (Kabid) Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta Imanudin Aziz mengatakan, pada tahap awal ada sebanyak 50 becak motor yang beroperasi di kawasan Malioboro akan diganti dengan becak listrik. Selain karena keberadaan becak motor tersebut tidak ramah lingkungan, juga dari segi kualifikasi kendaraan tidak memenuhi syarat, dan kemudian tidak laik jalan. Dengan demikian, kata dia, demi keselamatan dan ketertiban, maka becak motor di Kota Yogyakarta secara bertahap akan diganti dengan becak listrik, yang lebih ramah lingkungan dan manusiawi.

Pihaknya belum memiliki data pasti keberadaan becak motor di Yogyakarta, karena angkanya terus berkembang, namun secara bertahap akan diganti dengan becak listrik, dengan tahap awal diprioritaskan di kawasan Malioboro. Dalam melakukan penggantian becak motor, Dishub Yogyakarta terlebih dahulu melakukan seleksi, proses seleksi terhadap sejumlah nama pemilik becak dilakukan bersama PT KAI, kemudian juga dengan Komunitas becak motor.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga akan melakukan verifikasi terhadap becak motor yang akan diganti dengan becak listrik untuk memastikan bahwa becak listrik tersebut lebih ramah lingkungan dan manusiawi





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pemerintah Kota Yogyakarta Kawasan Malioboro Becak Motor Becak Listrik Dishub Yogyakarta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel Gempur Lebanon, 56 Orang Tewas dalam SehariSerangan Israel ke Lebanon menargetkan sejumlah kota-kota besar.

Read more »

Tim Hukum dampingi orang tua korban 'daycare' hadapi persidanganTim Hukum Peduli Anak yang dibentuk Pemerintah Kota Yogyakarta, memberikan pendampingan terhadap anak-anak dan keluarga korban kekerasan di tempat penitipan ...

Read more »

Cuaca Berawan di Kota-Kota Besar IndonesiaBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di kota-kota besar di Indonesia pada umumnya diselimuti awan dan beberapa lainnya berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Jumat.

Read more »

Persebaya Buka Suara Usai Disebut Bakal Disokong Pemerintah Kota Surabaya Buat JuaraCEO Persebaya Azrul Ananda meluruskan pernyataan Wali Kota Bandung terkait intervensi dan pendanaan Pemkot Surabaya.

Read more »