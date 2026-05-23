Pemerintah Kota Palu Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Kanaman Aman Jelang Idul Adha 1447 Hijriah

Pemerintah Kota Palu memastikan ketersediaan bahan pokok kananaman aman jelang Idul Adha 1447 Hijriah, meskipun ada sedikit kenaikan harga cabai. Pemerintah Kota Palu memastikan ketersediaan bahan pokok kananaman aman jelang Idul Adha 1447 Hijriah, meskipun ada sedikit kenaikan harga cabai, pasokan tetap memadai untuk masyarakat.

Pelaksana tugas Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu, Rahmad Mustafa, menyatakan bahwa persediaan pangan penting sangat memadai. Pemantauan dilakukan untuk menjamin kebutuhan warga terpenuhi pada momentum Idul Adha. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah menjaga stabilitas harga bahan pokok. Meskipun ditemukan kenaikan harga pada komoditas cabai rawit dan cabai keriting, hal tersebut dinilai tidak signifikan.

Kenaikan harga sekitar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per kilogram tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Hasil pemantauan tim di lapangan menunjukkan bahwa kondisi stok bahan pangan strategis di ibu kota Sulawesi Tengah sangat memadai. Ketersediaan ini tidak hanya cukup untuk kebutuhan masyarakat pada momentum Idul Adha, tetapi juga untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Masyarakat diimbau untuk tidak perlu khawatir berbelanja, karena bahan pangan sangat tersedia di pasar-pasar tradisional maupun ritel lainnya.

Secara spesifik, persediaan beras masing-masing distributor tersimpan di gudang, rata-rata mencapai 200 ton. Kondisi tersebut menjadi indikator kuat ketahanan pangan daerah. Perum Bulog siap mendistribusikan antara 60 ribu hingga 70 ribu liter per hari ke seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Pihak distributor juga melaporkan bahwa pasokan gula pasir dari pabrik masih berjalan normal, hingga kini tidak ada kendala distribusi





