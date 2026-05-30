Pemerintah Kota Mataram Alokasikan Rp3 Miliar untuk Pembebasan Lahan Perluasan Kantor Wali Kota

Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk program pembebasan lahan strategis yang bertujuan untuk perluasan Kantor Wali Kota Mataram . Langkah ini merupakan respons terhadap kebutuhan ruang kerja yang semakin meningkat serta pentingnya memiliki fasilitas publik yang memadai di area pusat pemerintahan.

Lokasi lahan yang akan dibebaskan berada tepat di depan Bale Mentaram, yang merupakan pusat pemerintahan kota, sehingga dianggap sangat ideal untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik. Proses pembebasan lahan ini telah dimulai dengan tahap konsultasi publik yang melibatkan berbagai pihak terkait, dilanjutkan dengan penaksiran harga oleh tim independen dan negosiasi dengan pemilik lahan. Diharapkan anggaran yang disiapkan dapat mencukupi seluruh proses akuisisi lahan tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, menjelaskan bahwa lahan yang akan dibebaskan adalah bekas konter handphone Atlantis dengan luas sekitar 600 meter persegi. Lahan tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan perluasan Kantor Wali Kota Mataram bagian depan. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan mendesak akan ruang tambahan dan peningkatan fungsi pelayanan publik. Lokasi ini sangat strategis karena berada persis di depan Bale Mentaram.

Penambahan lahan diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan efisiensi kerja, serta mendukung integrasi pelayanan publik di kota Mataram. Selain itu, pembebasan lahan juga diharapkan dapat memperbaiki estetika kawasan pusat pemerintahan, karena keberadaan bangunan eksisting dianggap dapat mengganggu pemandangan bagian depan. Proses pembebasan lahan melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui secara cermat dan transparan. Tahap pertama adalah konsultasi publik, di mana Pemkot Mataram berinteraksi dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan serta menjelaskan rencana.

Selanjutnya, pemilik lahan akan diundang untuk pembahasan lebih lanjut. Setelah konsultasi, tim penaksir harga independen akan melakukan kajian mendalam terhadap nilai lahan. Kajian ini menjadi dasar dalam proses negosiasi harga dengan pemilik lahan. Lale Widiahning menegaskan bahwa setelah penaksiran, akan ada negosiasi untuk mencapai kesepakatan harga yang adil bagi kedua belah pihak.

Anggaran sebesar Rp3 miliar telah disiapkan untuk lahan seluas 600 meter persegi, dengan estimasi awal Rp500 juta per 100 meter persegi. Namun, diakui adanya potensi perubahan harga karena faktor seperti kenaikan harga bahan bakar minyak. Tahap terakhir adalah ijarah kabul atau pembayaran setelah tercapai kesepakatan harga. Pemkot Mataram optimis bahwa anggaran akan mencukupi meskipun ada fluktuasi harga.

Kehati-hatian dalam setiap tahapan menjadi kunci untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pembebasan lahan ini, demi kelancaran pembangunan fasilitas publik yang akan meningkatkan pelayanan kepada warga





