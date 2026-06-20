Pemerintah Kota Cirebon Targetkan Capai Predikat Daerah Tertib Ukur Tahun 2026

Pemerintah Kota Cirebon bertekad kuat meraih Predikat Daerah Tertib Ukur dari pemerintah pusat pada tahun 2026 melalui penguatan layanan metrologi legal dan peningkatan kepatuhan tera ulang alat ukur di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Pemerintah Kota Cirebon memiliki ambisi tinggi untuk mencapai Predikat Daerah Tertib Ukur yang diberikan oleh pemerintah pusat pada tahun 2026. Predikat ini menjadi tujuan strategis dalam upaya meningkatkan tata kelola perdagangan melalui layanan metrologi legal yang kuat dan peningkatan kepatuhan terhadap tera serta tera ulang alat ukur , takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) di seluruh wilayah kota.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menekankan bahwa pencapaian predikat ini mencerminkan komitmen kota dalam menjamin keadilan transaksi dan memastikan akurasi alat ukur untuk perlindungan konsumen serta kepentingan pelaku usaha. Hingga saat ini, Kota Cirebon belum pernah mendapatkan predikat tersebut, sehingga tim dari DKUKMPP telah mendaftarkan diri dan menyiapkan seluruh dokumen persyaratan dengan harapan dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini.

Predikat bukan hanya penghargaan, tetapi juga Bentuk bukti tata kelola perdagangan yang baik yang diharapkan memberikan dampak positif terhadap iklim usaha dan kepercayaan konsumen serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih sehat dan transparan. Indikator kunci dalam penilaian daerah tertib ukur adalah tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan tera dan tera ulang.

Meskipun pelaku usaha skala besar menunjukkan kepatuhan yang relatif baik dengan aktif mengajukan permohonan tera ulang sesuai jadwal, pemahaman serta kesadaran akan pentingnya tera ulang di kalangan masyarakat dan pelaku usaha skala kecil hingga menengah masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Alat ukur yang tidak diberi tanda tera atau tera ulang berpotensi merugikan konsumen dan pelaku usaha karena dapat menimbulkan ketidakakuratan dalam transaksi. Oleh karena itu, DKUKMPP Kota Cirebon merancang berbagai strategi edukasi dan pelayanan yang mudah diakses.

Salah satunya adalah dengan menggencarkan kegiatan sidang tera keliling yang menuju pasar-pasar tradisional untuk memeriksa dan melayani tera ulang UTTP langsung di lokasi. Layanan ini bertujuan mengurangi hambatan bagi pedagang yang biasanya kesulitan datang ke kantor dinas. Selain itu, layanan tera ulang juga tetap tersedia di kantor DKUKMPP bagi masyarakat umum dan pelaku usaha yang membutuhkan. Dengan dua opsi layanan tersebut, diharapkan lebih banyak pihak yang dapat memenuhi kewajiban metrologi legal guna meningkatkan tingkat kepatuhan keseluruhan.

Komitmen Pemkot Cirebon untuk mencapai predikat di tahun 2026 juga sejalan dengan prioritas pembangunan.transformasi di tingkat ASEAN menggaransi perdagangan yang lebih adil. Wali Kota Cirebon Effendi Edo menekankan percepatan pembangunan di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon 2027, direction pembangunan juga difokuskan pada penataan kota dan penguatan UMKM guna akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan meski dengan keterbatasan fiskal.

Selain itu, pemerintah kota juga berencana melakukan pembenahan pengelolaan sampah secara bertahap mulai 2026 untuk meningkatkan kebersihan kota serta peluang meraih penghargaan Adipura sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan demikian，usaha-usaha tersebut狄 goal meningkatkan kualitas layanan publik dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh





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Daerah Tertib Ukur Metrologi Legal Tera Ulang Alat Ukur Pemkot Cirebon

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