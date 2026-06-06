Pemerintah Kota Banjarmasin Dapat B materiales dan Mor dari Provinsi Kalsel Atasi Darurat Sampah

Pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan dukungan material dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengatasi darurat sampah yang sedang berlangsung, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Bantuan tersebut mencakup kendaraan roda tiga (tosa), yang diharapkan dapat mendukung pengelolaan limbah, khususnya sampah organik. Gubernur Sumarna menilai upaya Pemkot Banjarmasin sudah cukup baik dan memberikan apresiasi. Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan optimalitas penanganan sampah di kota tersebut. Situasi darurat sampah di Banjarmasin berawal dari penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada Februari 2025 yang memicu lonjakan volume sampah harian mencapai lebih dari 500 ton. Pemerintah kota telah menerapkan berbagai langkah, termasuk pembentukan rumah pilah dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di setiap kelurahan, serta mewajibkan ASN untuk menabung minimal 5 kg sampah anorganik per bulan sebagai syarat pencairan TPP. Selain fokus pada pengelolaan sampah, Banjarmasin juga menghadapi program dukungan lainnya seperti program LSDP dari DPR dan Bank Dunia senilai Rp150 miliar untuk sistem pengelolaan limbah terpadu. Berbagai inisiatif lain juga tengah berjalan, seperti penyusunan standarisasi praktik keagamaan madrasah oleh Kemenag Kalsel dan renovasi Stadion 17 Mei. Di bidang haji, Embarkasi Banjarmasin siap menyambut kepulangan jamaah kloter pertama pada 3 Juni 2026. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum penting既能 untuk meningkatkan kesadaran kolektif, juga memicu aksi bersama seperti aksi bersih-bersih yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel yang berhasil mengumpulkan sekitar dua ton sampah. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota diharapkan dapat membawa solusi berkelanjutan bagi krisis sampah di Banjarmasin.

Pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan dukungan penting dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengatasi krisis sampah yang tengah berlangsung. Dukungan ini diberikan bersamaan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 , yang menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian dan aksi konkret dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dukungan dari Pemprov Kalsel tidak hanya Arabs moral, tetapi juga berupa bantuan material yang dapat langsung digunakan, seperti satu unit kendaraan roda tiga atau tosa, serta perangkat untuk pengelolaan sampah organik. Gubernur Kalimantan Selatan, Sumarna, yang mengekspresikan apresiasi terhadap kerja keras Pemkot Banjarmasin, menilai upaya penanganan sampah yang dilakukan hingga saat ini sudah menunjukkan hasil yang cukup baik.

Ia berharap bantuan material ini dapat segera dimanfaatkan untuk menangani masalah sampah, terutama yang bersifat organik, guna mengurangi beban di Tempat Pemrosesan Akhir. Kota Banjarmasin telah menetapkan status darurat sampah sejak Februari 2025, setelah penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Penutupan tersebut memicu krisis terkait pengelolaan limbah karena Kota Banjarmasin menghasilkan volume sampah harian yang sangat besar, mencapai lebih dari 500 ton per hari.

Tanpa fasilitas pemrosesan akhir yang合法, sampah menumpuk di berbagai lokasi, menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Situasi ini memerlukan respons cepat dan strategi komprehensif. Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, menegaskan komitmen kuat Pemkot dalam mempererat pengelolaan sampah, salah satunya dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dari tingkatSources hingga tingkat kelurahan. Gerakan pilah sampah dari sumbernya terus diintensifkan, hundreds rumah pilah telah dibentuk di setiap kelurahan, dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) juga telah beroperasi.

Selain itu, Pemerintah Kota Banjarmasin juga menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menabung minimal 5 kg sampah anorganik per bulan di bank sampah, yang menjadi salah satu syarat untuk pencairan tunjangan kinerja (TPP). Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan pola edukasi dan partisipasi dalam mengatasi krisis sampah pasca penutupan TPAS Basirih.

Diskusi terkait pengelolaan sampah juga mendapat dukungan dari Program LSDP (Layanan Sektor Dari寄) yang dialokasikan untuk Banjarmasin senilai Rp150 miliar, didukung oleh DPR RI dan Bank Dunia. Program ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu, serta menciptakan nilai ekonomi dari limbah yang dapat menjadi katalis untuk ekonomi lokal. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus melakukan pembaruan infrastruktur lain, seperti renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin menjadi fasilitas olahraga modern berstandar nacional.

Di bidang keagamaan,Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel sedang menyusun Standarisasi Praktik Keagamaan Madrasah guna memperkuat budaya religius dan identitas peserta didik di seluruh jenjang. Sementara itu, Embarkasi Banjarmasin telah mempersiapkan all necessary untuk menyambut kepulangan jamaah haji tahun 2026, dengan kloter pertama dijadwalkan tiba pada 3 Juni. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 juga diperingati dengan aksi Bersih Lingkungan Kalsel serentak yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil mengumpulkan sekitar dua ton sampah.

Gerakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat Kalsel dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dengan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota, diharapkan upaya mengatasi darurat sampah di Banjarmasin dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, sekaligus menjadi Contoh bagi kota lain di Indonesia





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Darurat Sampah Banjarmasin Bantuan Provinsi Kalsel TPAS Basirih TPS 3R Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mali Larang Sepeda Motor di Luar Kota-kota Besar, Ada Apa?Mengapa pemerintah Mali melarang penggunaan sepeda motor besar di luar kota sebagai langkah keamanan?

Read more »

Daftar Kota-kota di Indonesia yang Jadi Tempat Turis Asing Habiskan UangKementerian Pariwisata (Kemenpar) membeberkan sejumlah kota di Indonesia yang gemar dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, khususnya yang berada di kawasan Asia.

Read more »

Pemerintah Kota Cimahi Kuatkan Ekosistem Industri Ekonomi KreatifPemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, memperkuat ekosistem industri ekonomi kreatif melalui pengembangan sumber daya manusia yang ditopang oleh dominasi penduduk usia produktif.

Read more »

Pemerintah Kota Medan Sukses Gelar Aksi Bersih Sampah MedanPemerintah Kota Medan sukses menggelar Aksi Bersih Sampah Medan, mengumpulkan 28 ton sampah pada peringatan Hari Lingkungan Hidup, menegaskan komitmen menjaga kelestarian alam dan mencegah bencana.

Read more »