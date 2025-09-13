Pemerintah Korea Utara Gencar Pakai Hukuman Mati untuk Menekan Rakyat

Laporan PBB mengungkapkan bahwa pemerintahan Korea Utara semakin intensi mendisiplinkan rakyat dengan hukuman mati, kerja paksa, dan pembatasan kebebasan, terutama bagi mereka yang terhubung dengan informasi dari luar negeri

Pemerintah Korea Utara semakin intensif menerapkan hukuman mati , termasuk kepada mereka yang diketahui menonton dan membagikan film dan drama televisi asing, demikian temuan laporan penting PBB. Rezim kediktatoran Korut juga semakin sering menghukum rakyatnya dengan kerja paksa dan membatasi kebebasan mereka, tambah laporan tersebut. Kantor Hak Asasi Manusia PBB menemukan bahwa selama satu dekade terakhir, Korea Utara memperketat kendali atas semua aspek kehidupan warga negara.

'Tidak ada populasi lain yang berada di bawah pembatasan seperti itu di dunia saat ini,' sebut laporan PBB.Selain meningkatkan hukuman mati, pemerintah Korut juga menggunakan lebih banyak kerja paksa dibandingkan satu dekade sebelumnya. Para penyintas mengatakan kepada para peneliti PBB bahwa sejak tahun 2020, semakin banyak orang yang dieksekusi mati karena mendistribusikan konten asing. Warga yang ketahuan menonton atau membagikan film asing, menurut para penyintas, ditembak mati oleh regu tembak di depan umum untuk menanamkan rasa takut pada masyarakat.Kisah pembelot Korut, Kang Gyuri yang melarikan diri pada tahun 2023, mengatakan kepada BBC bahwa tiga temannya dieksekusi setelah tertangkap membawa film Korea Selatan. Ia menghadiri persidangan salah seorang temannya yang dijatuhi hukuman mati. Temannya berusia 23 tahun. 'Dia diadili bersama para penjahat narkoba. Dia diperlakukan sama dengan orang yang melakukan kejahatan narkoba,' ujarnya.Pengalaman Kang Gyuri dan para penyintas Korut bertolak belakang dengan apa yang diharapkan rakyat Korea Utara lebih dari 10 tahun lalu. Ketika Kim Jong Un pertama kali berkuasa pada tahun 2011, warga Korut yang diwawancarai mengaku berharap kehidupan mereka akan membaik, karena Kim telah berjanji bahwa mereka tidak perlu lagi 'mengencangkan ikat pinggang'. Artinya mereka akan memiliki cukup makanan. Namun, laporan PBB menemukan bahwa sejak Kim berfokus pada program persenjataan serta menghindari diplomasi dengan Barat dan AS pada tahun 2019, situasi kehidupan dan hak asasi manusia rakyat Korut telah 'menurun'. Hampir semua orang yang diwawancarai mengatakan mereka tidak memiliki cukup makanan. Bahkan, makan tiga kali sehari adalah sebuah 'kemewahan'.Rezim Korut juga membuat hampir mustahil bagi warganya untuk melarikan diri dengan memperketat kontrol di sepanjang perbatasan dengan China. Para prajurit diperintahkan untuk menembak warga yang mencoba menyeberang. 'Pada masa-masa awal Kim Jong Un, kami punya sedikit harapan, tetapi harapan itu tidak bertahan lama,' kata seorang perempuan muda yang melarikan diri dari Korut pada tahun 2018 di usia 17 tahun. 'Pemerintah secara bertahap menghalangi orang-orang untuk mencari nafkah secara mandiri, dan menjalani hidup menjadi siksaan setiap hari,' ia bersaksi kepada para peneliti.Laporan PBB menyatakan bahwa 'selama 10 tahun terakhir, pemerintah menjalankan kendali hampir total atas rakyat, membuat mereka tidak mampu membuat keputusan sendiri'—baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik.Seorang warga Korut yang melarikan dari negara tersebut mengatakan kepada para peneliti bahwa tindakan keras rezim Pyongyang dimaksudkan 'untuk menutup mata dan telinga rakyat'. 'Ini adalah bentuk kendali yang bertujuan menghilangkan tanda-tanda ketidakpuasan atau keluhan sekecil apa pun,' kata mereka yang berbicara secara anonim. Orang-orang dari keluarga miskin direkrut ke dalam 'brigade kejut' untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menuntut kerja fisik, seperti proyek konstruksi atau pertambangan. Para pekerja berharap ini akan meningkatkan status sosial mereka, tetapi pekerjaan tersebut berbahaya, dan kematian merupakan hal yang umu





BBCIndonesia / 🏆 42. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Korea Utara Hukuman Mati Kerja Paksa Hak Asasi Manusia Pendoktrinasi

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK Dalami Peran Haji Robert dalam Dugaan Suap Izin Tambang Maluku UtaraJPNN.com : Kasus ini bermula dari dugaan suap dalam pengurusan WIUP di Maluku Utara, di mana Abdul Gani Kasuba juga sempat dijerat sebagai tersangka.

Baca lebih lajut »

Indonesia Gencar Bangun Infrastruktur, Beton Readymix Jadi Andalan untuk Berbagai Proyek StrategisPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

5 Perumahan di Bekasi Utara Cocok untuk Milenial, Harga Mulai Rp 300 JutaanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Pemerintah Sebut Tanggul Beton di Cilincing Legal, buat Pelabuhan MarundaPemerintah memastikan tanggul beton di kawasan perairan Cilincing, Jakarta Utara legal.

Baca lebih lajut »

Laporan PBB: Korut Makin Gencar Eksekusi Mati Warga yang Tonton Film AsingPBB melaporkan bahwa Korea Utara semakin gencar mengeksekusi mati warga yang menonton dan membagikan film serta drama TV asing.

Baca lebih lajut »

PBB: Korea Utara Gencarkan Hukuman Mati bagi Warganya yang Ketahuan Nonton Drama dan Film Luar NegeriPBB menyebut rakyat Korea Utara akan menghadapi penderitaan lebih besar, represi brutal, dan rasa takut yang berkepanjangan.

Baca lebih lajut »