Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Pemerintah Kembali Memasukkan 6 Proyek Tol Jakarta dalam PSN

Transportasi News

Pemerintah Kembali Memasukkan 6 Proyek Tol Jakarta dalam PSN
Proyek Strategis NasionalTol JakartaJalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan
📆14/06/2026 11:23:00
📰cnbcindonesia
26 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 74%

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah memasukkan 6 proyek tol dalam kota Jakarta, termasuk pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (Elevated)) dan Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pembangunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan yang menjadi penghubung antara provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat juga akan dipercepat.

Wilayah Jakarta bakal dikepung sejumlah ruas tol baru. Proyek-proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.

Pemerintah kembali memasukkan 6 proyek tol dalam kota Jakarta, termasuk pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (Elevated)) dan Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pembangunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan yang menjadi penghubung antara provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat juga akan dipercepat

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

cnbcindonesia /  🏆 7. in İD

Proyek Strategis Nasional Tol Jakarta Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan T Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timu

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Klakson Bersahutan Jadi Simbol Protes Mahasiswa di JakartaKlakson Bersahutan Jadi Simbol Protes Mahasiswa di JakartaAksi tersebut terlihat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, hingga Jalan Pemuda, Jakarta Timur.
Read more »

Gubernur DKI Jakarta: BTN Jakarta International Marathon 2026 Membuat Jakarta Lebih KuatGubernur DKI Jakarta: BTN Jakarta International Marathon 2026 Membuat Jakarta Lebih KuatPramono Anung menilai bahwa penyelenggaraan BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026 menjadi motor penggerak baru bagi sektor pariwisata dan perekonomian di Jakarta. Ajang lari berskala internasional ini sukses memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism unggulan di tingkat global.
Read more »

Brasil Vs Maroko, Gol Vinicius Jr Secepat Mobil Melintas di Jalan TolBrasil Vs Maroko, Gol Vinicius Jr Secepat Mobil Melintas di Jalan TolVinicius Junior mencetak gol apik ke gawang Maroko. Kecepatan tembakannya mencapai 101 kilometer per jam.
Read more »

Proyek Tol Ciawi-Sukabumi Dikebut, Begini ProgresnyaProyek Tol Ciawi-Sukabumi Dikebut, Begini ProgresnyaProyek pembangunan tol Ciawi-Sukabumi terus dikebut
Read more »



Render Time: 2026-06-14 14:24:56