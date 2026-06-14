Pemerintah Kembali Memasukkan 6 Proyek Tol Jakarta dalam PSN

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah memasukkan 6 proyek tol dalam kota Jakarta, termasuk pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (Elevated)) dan Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pembangunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan yang menjadi penghubung antara provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat juga akan dipercepat.

Wilayah Jakarta bakal dikepung sejumlah ruas tol baru. Proyek-proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.

Pemerintah kembali memasukkan 6 proyek tol dalam kota Jakarta, termasuk pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (Elevated)) dan Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pembangunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan yang menjadi penghubung antara provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat juga akan dipercepat





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Proyek Strategis Nasional Tol Jakarta Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan T Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timu

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