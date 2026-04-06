Pemerintah Keluarkan Paket Kebijakan Baru untuk Stabilkan Industri Penerbangan di Tengah Geopolitik dan Kenaikan BBM

Pemerintah merespons dampak geopolitik dan kenaikan harga bahan bakar dengan paket kebijakan untuk menstabilkan industri penerbangan, termasuk subsidi PPN, penurunan bea masuk suku cadang, dan penyesuaian fuel surcharge.

Foto: Konferensi Pers terkait Kebijakan Transportasi dan BBM di Jakarta, Senin (6/4/2026). (Tangkapan Layar Youtube/PerekonomianRI) Pemerintah mengumumkan serangkaian kebijakan terbaru sebagai respons terhadap eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya dampak dari konflik AS-Israel terhadap Iran. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan mitigasi di berbagai sektor, terutama industri penerbangan di Indonesia.

Sebagai langkah awal, pemerintah mengalokasikan anggaran signifikan sebesar Rp2,6 triliun untuk subsidi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 11%. Tujuan dari subsidi ini adalah untuk mengendalikan kenaikan harga tiket pesawat agar tetap berada dalam rentang yang wajar, yaitu antara 9% hingga 13%. Kebijakan ini akan berlaku selama dua bulan. Sebelumnya, maskapai penerbangan telah menaikkan fuel surcharge, yaitu biaya tambahan bahan bakar, menjadi rata-rata 38% untuk pesawat jet dan propeller. Kenaikan ini didasarkan pada angka batas atas tarif di tahun 2019. Pada saat yang sama, harga avtur, bahan bakar pesawat, juga mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pertamina, harga avtur resmi mengalami kenaikan di seluruh bandara yang beroperasi di dalam negeri, yang berlaku untuk penerbangan domestik maupun internasional, per 1 April 2026. Sebagai contoh, di Bandara Soekarno-Hatta (CGK), harga avtur untuk penerbangan domestik pada periode 1-30 April 2026 ditetapkan sebesar Rp23.551,08 per liter. Angka ini mengalami peningkatan drastis jika dibandingkan dengan harga avtur pada periode 1-31 Maret 2026 yang masih berada di angka Rp13.656,51 per liter. Selain itu, Pertamina juga memberikan relaksasi mekanisme pembayaran kepada maskapai penerbangan, dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur secara business to business (B to B).\Langkah selanjutnya yang diambil pemerintah adalah memberikan insentif berupa penurunan bea masuk untuk suku cadang pesawat menjadi nol persen. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekosistem industri penerbangan di Indonesia. Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan dalam konferensi pers terkait Kebijakan Transportasi dan BBM di kantor Kemenko Perekonomian pada Senin (6/4/2026), bahwa kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya operasional maskapai penerbangan. Menurut Airlangga, pada tahun sebelumnya, bea masuk suku cadang pesawat mencapai sekitar Rp500 miliar. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan industri MRO (maintenance, repair, and operations atau overhaul) dapat diperkuat daya saingnya, dengan potensi peningkatan aktivitas ekonomi sekitar 700 juta per tahun. Hal ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga mencapai 1,49 miliar serta menciptakan lapangan kerja langsung sekitar 1.000 orang dan dampak tidak langsung yang mendekati tiga kali lipat. Pemerintah akan menindaklanjuti kebijakan ini dengan menerbitkan regulasi teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Perindustrian. Airlangga menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan industri penerbangan nasional, serta untuk menjaga aktivitas ekonomi yang efisien, efektif, dan berdaya tahan.\Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan harapannya agar kebijakan yang baru diluncurkan pemerintah ini mendapat respons positif dari masyarakat. Menhub menjelaskan bahwa kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap situasi ekonomi global yang kurang stabil dan ketegangan geopolitik, khususnya terkait dengan kenaikan harga avtur. Dalam penentuan fuel surcharge, pemerintah telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia, khususnya maskapai domestik. Hasil koordinasi tersebut menghasilkan penetapan kenaikan fuel surcharge sebesar 38%. Menhub menekankan bahwa keputusan ini bukan diambil secara sepihak, melainkan merupakan hasil koordinasi dan masukan dari pihak maskapai penerbangan. Dudy juga mengucapkan terima kasih kepada Menko bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan atas penghapusan bea masuk suku cadang pesawat, yang diharapkan dapat mengurangi beban operasional maskapai penerbangan di masa mendatang. Menhub berharap kebijakan ini dapat menjaga keseimbangan keberlanjutan industri penerbangan dan melindungi daya beli masyarakat. Ia juga menyampaikan harapannya agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat secara keseluruhan





