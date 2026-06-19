Pemerintah Kalbar dan BI Kuatkan Ekonomi Syariah melalui Rantai Nilai Halal dan Pemberdayaan UMKM

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Bank Italia menggelar RABBANI Khatulistiwa 2026 untuk menguatkan ekonomi syariah melalui pengembangan rantai nilai halal serta pemberdayaan UMKM dan pesantren, menargetkan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Bank Indonesia menguatkan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan RABBANI Khatulistiwa 2026 yang berfokus pada pengembangan rantai nilai halal serta pemberdayaan UMKM dan pesantren. pada triwulan I tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 6,14 persen secara tahunan. angka ini menunjukkan momentum pemulihan dan ekspansi ekonomi daerah tetap baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. pada tahun 2025, perekonomian Kalbar tumbuh 5,39 persen, lebih tinggi dibandingkan 4,90 persen pada tahun sebelumnya, menjadikannya salah satu provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Kalimantan. capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta berkembangnya aktivitas ekonomi dan keuangan syariah. saat ini Kalimantan Barat memiliki sekitar 338 ribu UMKM dan lebih dari 5.100 pelaku usaha halal. mereka menjadi aset penting dalam memperkuat daya saing daerah sekaligus memperluas basis ekonomi syariah.

RABBANI Khatulistiwa 2026 dengan tema Penguatan Rantai Nilai Halal dan Halal Lifestyle untuk Kemandirian Pesantren dan Umat Kalimantan Barat menjadi momentum strategis untuk membangun ekosistem halal terintegrasi. pengembangan ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada produksi tetapi juga mencakup akses pembiayaan pemasaran sertifikasi halal dan penguatan gaya hidup halal di tengah masyarakat. potensi ekonomi syariah Kalbar sangat besar dan perlu terus diperkuat melalui pengembangan rantai nilai halal peningkatan kapasitas UMKM serta penguatan peran pesantren sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi umat. terdapat tiga fokus utama dalam pengembangan ekonomi syariah di Kalbar, yakni penguatan halal value chain, penguatan keuangan dan sosial syariah, serta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah. ketiga aspek tersebut harus berjalan secara simultan agar memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem halal yang lebih kuat dan kompetitif. diharapkan sinergi terus diperkuat untuk memperluas akses pembiayaan dan pasar sekaligus mendorong UMKM pelaku usaha syariah dan pesantren semakin produktif. penyelenggaraan RABBANI Khatulistiwa 2026 juga bagian dari persiapan Kalimantan Barat dalam penilaian Anugerah Adinata Syariah 2027.

Bank Indonesia menyatakan Indonesia memiliki potensi pasar halal sangat besar dengan nilai pengeluaran konsumen muslim terhadap produk halal mencapai lebih dari Rp3.197 triliun. Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi syariah nasional melalui produk halal berbasis sumber daya lokal pengembangan modest fashion dan perluasan rantai nilai halal yang melibatkan UMKM dan pesantren. umkm harus dimasukkan ke dalam rantai nilai halal agar mampu naik kelas dan berkembang berkelanjutan.

Bank Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui tiga pilar utama, yaitu penguatan rantai nilai halal penguatan keuangan dan sosial syariah serta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah. RABBANI Khatulistiwa 2026 berlangsung pada 9 hingga 20 Juni 2026 dengan berbagai kegiatan seperti Syariah Fair Syariah Forum coaching clinic dan Syariah Championship yang melibatkan pelaku usaha pesantren lembaga keuangan syariah serta masyarakat umum





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Ekonomi Syariah Rantai Nilai Halal UMKM Pesantren Kalimantan Barat

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