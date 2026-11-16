Pemerintah Kaji Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Warga Banten Tolak

Kementerian Kehutanan meninjau Alas Purwo sebagai habitat kedua badak Jawa, namun warga Banten dan tokoh Baduy menolak keras demi melindungi spesies endemik Ujung Kulon dari risiko kepunahan.

Wacana pengembangan habitat kedua bagi populasi Badak Jawa di luar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kembali mencuat ke permukaan publik. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tengah mengkaji kemungkinan pemindahan sejumlah ekor badak ke kawasan Taman Nasional Alas Purwo yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Langkah strategis ini diajukan sebagai upaya lanjutan perlindungan spesies yang kritis terhadap kepunahan dengan mengurangi konsentrasi populasi di satu lokasi geografis semata.

Kronologi dan Rencana Translokasi Satwa

Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan secara resmi mengonfirmasi pada Minggu, 15 November 2026, bahwa gagasan untuk memindahkan satwa soliter ini telah berkembang sejak dekade 1980-an. Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, menegaskan dukungannya terhadap inisiatif pelestarian tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam menyelamatkan badak Jawa.

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Pihak kementerian menilai bahwa Taman Nasional Alas Purwo memiliki potensi ekologis yang layak untuk ditelaah lebih lanjut sebagai lokasi alternatif. Namun, hingga saat ini belum terdapat rencana terperinci, keputusan resmi mengenai penetapan lokasi akhir, maupun jadwal pelaksanaan operasional translokasi itu sendiri. Semua proses masih berada pada tahap analisis kelayakan lingkungan dan teknis konservasi.

Penolakan dari Masyarakat Sipil dan Tokoh Adat

Uday Suhada, Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten, menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana tersebut karena tidak adanya komunikasi awal dari otoritas terkait. Ia mengingatkan bahwa wacana ini pernah muncul pada tahun 2018 ketika ada interaksi dengan Balai Taman Nasional Ujung Kulon, namun kini proses tersebut berlangsung tanpa melibatkan masyarakat lokal sama sekali.

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Sejak tahun 2018, Uday bersama tokoh adat Baduy telah konsisten menyatakan ketidaksetujuan terhadap setiap usulan pemindahan badak Jawa, yang oleh masyarakat lokal dijuluki sebagai si Eneng. Mereka berargumen bahwa masalah utama sebenarnya terletak pada tekanan populasi banteng dan pertumbuhan tanaman palem yang mengurangi sumber pakan, sehingga solusi yang tepat seharusnya adalah pengendalian populasi tersebut di habitat asli.

Kekhawatiran terbesar adalah sensitivitas tinggi badak Jawa terhadap perubahan iklim dan risiko stres akibat pemindahan. Uday juga mempertanyakan adanya agenda tersembunyi di balik rencana ini, mengingat pernah muncul wacana eksplorasi migas Blok Rangkas yang melibatkan investor asing, yang jika terjadi akan mengancam keberadaan alam Ujung Kulon serta komunitas adat Baduy yang merupakan penjaga tradisional hutan tersebut.

Sikap Pemerintah Daerah dan Ancaman Perburuan

Iing Andri Supriadi, Wakil Bupati Pandeglang, turut menyatakan sikap menolak rencana translokasi dengan alasan bahwa badak Jawa merupakan ikon dan permata khas Kabupaten Pandeglang. Ia menekankan bahwa kegagalan dalam proses pemindahan dapat berisiko tinggi memicu kepunahan spesies ini. Sebagai alternatif, ia meminta adanya kajian komprehensif dan kolaborasi erat dengan pihak Taman Nasional Ujung Kulon untuk menjaga kondisi satwa di lokasi asal.

Keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon memang menghadapi berbagai ancaman serius, termasuk ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Laporan investigasi dari Auriga Nusantara pada tahun 2023 mengungkap bahwa sebanyak 15 ekor badak Jawa tidak lagi terpantau selama tiga tahun terakhir, yang diduga kuat terkait dengan kasus perburuan ilegal.

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Data dari Polda Banten pada Selasa, 11 Juni 2024, juga memperkuat temuan bahwa tim gabungan telah mengungkap dugaan perburuan terhadap 26 ekor badak sejak tahun 2023. Investigasi tersebut berhasil menetapkan 14 tersangka dan menyita 360 senjata rakitan, yang menunjukkan urgensi perlindungan keamanan di dalam kawasan Taman Nasional. Iing Andri berharap pihak Taman Nasional Ujung Kulon dapat memberikan informasi secara berkala untuk mendukung upaya perlindungan bersama yang lebih efektif dan transparan di masa mendatang.