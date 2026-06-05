Pemerintah Kaji Skema Bagi Hasil Tambang ala Migas untuk Kepastian Usaha

Kementerian ESDM masih membahas penerapan skema bagi hasil migas di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Kajian teknis dan finansial dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan berusaha, dengan proporsi 70:30 menjadi salah satu opsi. Keputusan final akan diambil melalui sidang kabinet.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih melakukan pembahasan internal mengenai rencana penerapan skema bagi hasil yang selama ini digunakan di sektor minyak dan gas bumi untuk diterapkan pada sektor pertambangan mineral dan batu bara.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa evaluasi tengah berlangsung dan mencakup berbagai aspek teknis serta finansial. Tujuan utama dari adopsi skema ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pelaku industri pertambangan. Yuliot menegaskan bahwa kajian masih berlangsung dan belum ada keputusan final. Ia menyatakan bahwa hasil kajian akan mempertimbangkan pendapatan negara serta target-target strategis pemerintah ke depan.

Pertemuan dengan awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (5/6/2026) mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil kajian mendalam dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba). Pemerintah menilai bahwa penyesuaian sistem bagi hasil ini sangat penting untuk mengakselerasi pengamanan sumber daya alam nasional. Regulasi yang terintegrasi diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan kompetitif bagi para pelaku industri tambang di masa mendatang.

Yuliot menjelaskan bahwa percepatan diperlukan untuk pengamanan sumber daya, namun harus diimbangi dengan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Rencana penyesuaian skema bagi hasil ini mencakup evaluasi terhadap usulan proporsi pembagian, salah satunya adalah isu skema 70:30 yang beredar di publik. Pemerintah menegaskan bahwa setiap perubahan regulasi harus memiliki landasan yang kuat dan tidak akan diputuskan secara sepihak. Yuliot menekankan bahwa hasil kajian akan dibawa ke sidang kabinet untuk mendapatkan kesepakatan final.

Ia menambahkan bahwa keputusan akhir berada di tangan sidang kabinet, bukan oleh kementerian semata. Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, juga menanggapi kabar yang beredar mengenai skema gross split dengan kisaran 70:30. Meskipun belum dijabarkan secara gamblang, ia mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mengevaluasi segala kemungkinan skema yang akan diterapkan. Tri Winarno menyatakan bahwa evaluasi tidak terbatas pada skema 70:30 saja, melainkan mencakup berbagai opsi.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya masih terus mengevaluasi tata kelola tambang, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan aspek lainnya. Tri juga menyinggung tentang penerimaan negara dan apakah bagian negara sudah sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait rencana tersebut, dan pemerintah berkomitmen untuk melakukan kajian yang komprehensif sebelum mengambil langkah strategis. Langkah pemerintah ini menuai beragam respons dari kalangan industri.

Para pengusaha tambang menyambut baik upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, namun mereka juga menunggu detail implementasi skema bagi hasil yang baru. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa skema 70:30 yang terlalu berat di sisi pemerintah dapat menghambat investasi. Namun, pemerintah berargumentasi bahwa skema tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Diskusi lebih lanjut akan dilakukan di tingkat kabinet, melibatkan berbagai kementerian terkait.

Para analis menilai bahwa perubahan sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari reformasi regulasi sektor tambang yang lebih luas, termasuk penyederhanaan perizinan dan peningkatan pengawasan. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan investasi di sektor pertambangan dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam setiap kegiatan pertambangan. Proses evaluasi yang transparan dan partisipatif diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak





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Bagi Hasil Tambang Skema Gross Split Kementerian ESDM Kepastian Hukum Investasi Pertambangan

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