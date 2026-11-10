Pemerintah Kaitkan Penyadapan Prabowo dengan Tindak Pidana Makar

Menteri Yusril dan polisi mengaitkan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto dengan tindak pidana makar. Empat jenderal ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti dan alasan yang cukup untuk menghubungkan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan indikasi tindak pidana pengkhianatan atau makar. Pernyataan resmi ini dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa tindakan ilegal terhadap kepala negara tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum biasa semata.

Dasar Hukum dan Ancaman Makar

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, secara tegas menegaskan bahwa penyadapan terhadap kepala negara merupakan masalah serius yang melampaui batas tindak pidana umum. Ia menjelaskan bahwa integritas keamanan negara dan perlindungan terhadap kepala negara menuntut penanganan yang lebih ketat dibandingkan kejahatan konvensional lainnya.

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Sikap yang senada juga ditunjukkan oleh Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra. Ia menilai bahwa kasus ini bahkan memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi daripada sekadar tindak pidana makar standar. Habiburokhman menyebutkan bahwa Presiden berhak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika diperlukan untuk memproses pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini secara cepat dan tegas.

Tersangka Jenderal dan Peran Polri

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri), telah ditetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam penyadapan ilegal tersebut. Salah satu tersangka utama adalah Irjen Slamet Uliandi, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.

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Kehadiran para tersangka dari kalangan perwira tinggi Polri menimbulkan pertanyaan besar mengenai motif dan jaringan di balik operasi penyadapan tersebut. Polisi diminta untuk tetap berhati-hati dalam menerapkan pasal makar agar setiap langkah hukum dapat dipertanggungjawabkan secara faktual dan prosedural tanpa menimbulkan keraguan publik.

Tuntutan Transparansi dan Investigasi Mendalam

Feri Amsari, Peneliti Pusat Studi Politik, Hukum, Pemilu, dan Demokrasi Universitas Andalas, mendesak aparat kepolisian untuk mengungkap bukti dan motif yang mendasari dugaan makar secara transparan kepada publik. Ia menekankan bahwa penyidikan harus dilakukan dengan standar tertinggi mengingat kasus ini diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri yang memegang jabatan strategis.

Kejelasan mengenai sejauh mana bukti dan alasan pemerintah mengaitkan kasus ini dengan tindak pidana makar masih menjadi perhatian utama masyarakat dan pakar hukum. Proses investigasi yang terbuka diharapkan dapat menjawab pertanyaan kritis tentang keamanan sistem komunikasi presiden dan integritas institusi kepolisian.

Respons Aktis dan Dampak Kebijakan

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, serta Kurniawan, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, memberikan perspektif mereka terkait perkembangan kasus ini. Mereka menyoroti pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam menangani dugaan pelanggaran berat terhadap kepala negara.

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Kasus ini menandai momen krusial bagi stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Langkah-langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada kelengkapan bukti yang dikumpulkan oleh Bareskrim Polri dan keputusan yudisial yang akan diambil dalam tahap penyidikan lanjutan.