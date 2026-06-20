Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menginisiasi Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak (Gemar) untuk memperkuat peran ayah dalam pendidikan dan ketahanan keluarga. Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari surat imbauan Bupati Sumbawa Barat tentang pelaksanaan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak (Gemar) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (Gamas).

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menginisiasi Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak (Gemar) untuk memperkuat peran ayah dalam pendidikan dan ketahanan keluarga . Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari surat imbauan Bupati Sumbawa Barat tentang pelaksanaan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak (Gemar) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (Gamas).

Program ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dalam seluruh proses pendidikan dan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, diharapkan dapat terjalin kedekatan emosional yang lebih erat antara ayah dan anak, sekaligus meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab pendidikan. Selama ini, masih banyak ditemukan kondisi di mana sebagian ayah belum sepenuhnya mengetahui perkembangan akademik anak-anak mereka di sekolah. Kondisi ini seringkali menyebabkan kurangnya komunikasi efektif antara ayah dan pihak sekolah mengenai capaian belajar anak.

Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak hadir sebagai momentum penting untuk mengatasi kesenjangan informasi tersebut. Melalui kegiatan ini, para ayah diharapkan dapat secara langsung mengetahui capaian belajar, potensi, serta tantangan yang dihadapi anak selama mengikuti proses pendidikan. Keterlibatan langsung ayah dalam momen pengambilan rapor juga bertujuan membangun komunikasi dan hubungan psikologis yang lebih kuat. Ayah dapat memahami bagaimana proses belajar anaknya di sekolah, perkembangan akademiknya, dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi keberhasilan pendidikan.

Agus menegaskan bahwa peran aktif ayah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter, motivasi belajar, dan kepercayaan diri anak. Oleh karena itu, Gemar diharapkan mampu menumbuhkan budaya keterlibatan ayah secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai kegiatan seremonial. Tujuan utama Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak adalah membangun kedekatan emosional antara ayah dan anak. Kedekatan ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang suportif bagi tumbuh kembang anak.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata dalam membangun kesadaran serta tanggung jawab ayah terhadap perkembangan pendidikan anaknya. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab ibu atau sekolah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari kedua orang tua. Manfaat lain dari gerakan ini adalah memberikan kesempatan bagi ayah untuk memahami secara mendalam lingkungan belajar anak. Dengan demikian, ayah dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang lebih relevan sesuai kebutuhan anak.

Melalui momen pengambilan rapor, diharapkan terjalin sinergi positif antara pihak sekolah, ayah, dan anak, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan prestasi dan kesejahteraan anak. Ini juga menjadi langkah konkret dalam mewujudkan generasi Sumbawa Barat yang unggul. Salah satu lokasi pelaksanaan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak berlangsung di SMP Negeri 1 Taliwang. Di sana, para orang tua yang diwakili oleh ayah hadir langsung ke sekolah untuk menerima laporan hasil belajar anak-anak mereka.

Sebelum pembagian rapor, para ayah dikumpulkan dalam satu ruangan khusus untuk mendapatkan arahan dan penjelasan dari pihak sekolah. Setelah itu, wali kelas menyerahkan rapor masing-masing siswa kepada orang tua yang hadir. Program Gemar ini diharapkan tidak hanya berhenti pada momen pengambilan rapor, tetapi mampu menumbuhkan budaya keterlibatan aktif ayah dalam mendampingi pendidikan anak secara berkelanjutan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan generasi penerus.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berharap, melalui gerakan ini, akan terbangun kedekatan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kepedulian ayah terhadap masa depan anak-anaknya. Keterlibatan ayah adalah kunci sukses pendidikan





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak Pendidikan Ketahanan Keluarga Kedekatan Emosional Peran Ayah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kenny Austin Jadi Ayah, Ungkap Beratnya Tinggalkan Anak demi Syuting StrippingKenny Austin juga belum berani mengajak anaknya ke lokasi syuting.

Read more »

Dulu Menonton Ayah, Sebastian Berhalter Kini Ditonton Ayah di Piala Dunia 2026Gelandang timnas Amerika Serikat (AS) Sebastian Berhalter memang baru debut di Piala Dunia 2026. Akan tetapi, pemain berusia 25 tahun asal Vancouver Whitecaps itu telah merasakan atmosfer Piala Dunia bersama USMNT.

Read more »

Pentingnya Peran Ayah dalam Tumbuh Kembang Anak, dr. Ikhsan: Bangun Kepercayaan, Bukan PaksaanDalam podcast bersama Raditya Dika dan Akbar, dr. Ikhsan mengulas pentingnya peran ayah, validasi emosi anak, hingga membangun hubungan sehat dengan ayah sambung.

Read more »

Mendukbangga: Peran sosok ayah penting dalam kehidupan setiap anakMenteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Wihaji mengingatkan masyarakat tentang ...

Read more »