Proyek pelebaran jalan sepanjang 2,148 km di Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, yang menghubungkan Desa Tenggak dan Desa Sribit, telah selesai. Jalan yang sebelumnya hanya lebar 4-5 meter kini diperluas masing-masing 1 meter di kedua sisinya, meningkatkan kelancaran lalu lintas. Proyek dengan anggaran Rp 1,16 miliar dari DAU APBD 2025 ini telah lama diusulkan oleh warga karena sering terjadi kecelakaan. Kepala Desa Sribit, Sutaryo, menegaskan pelebaran tidak terkait dengan kedatangan rutin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menempuh keluarga di desa tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah menuntaskan proyek pelebaran jalan yang menghubungkan Desa Tenggak dengan Desa Sribit di Kecamatan Sidoharjo. Perluasan tersebut membuat kondisi jalan kini tampak lebih lebar dan mulus, membentang dari bagian timur Desa Tenggak hingga memasuki wilayah Desa Sribit .

Sebelumnya, ruas jalan hanya memiliki lebar sekitar 4 hingga 5 meter. Akibatnya, ketika dua mobil berpapasan, salah satu kendaraan harus menepi atau mengalah untuk memberi jalan. Dengan kondisi baru, arus lalu lintas dinilai menjadi lebih lancar dan nyaman bagi pengguna jalan. Kedua sisi jalan diperlebar masing-masing 1 meter.

Proyek pelebaran jalan sepanjang mencapai 2,148 kilometer ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Total anggaran untuk pelebaran jalan ini sebesar Rp 1,16 miliar. Kepala Desa Sribit, Sutaryo, menjelaskan bahwa pengerjaan pelebaran jalan menuju desanya tidak memiliki kaitan dengan keluarga pejabat pusat, khususnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sutaryo, yang masih berkerabat dekat dengan Sri Suparni-istri menteri-mengatakan bahwa usulan pelebaran jalan sudah diajukan ke Pemerintah Kabupaten Sragen sejak beberapa tahun lalu.

Pihak desa sudah lama mengusulkan perluasan jalan karena lalu lintas kendaraan yang padat dan sering terjadi kecelakaan.

"Itu kan jalan ramai, sudah sering sekali terjadi kecelakaan. Makanya sudah lama kami usulkan agar diperlebar," ujarnya pada Jumat (5/6/2026). Proyek ini juga sempat diusulkan ke Dinas Binar Marga era Bupati Sragen 2016-2026, Kusnidar Untung Yuni Sukowati, namun tidak tersedia tindak lanjut.

"Itu (usul pelebaran jalan) sudah sangat lama. Dari zaman Bupati Bu Yuni, tapi tidak ada tindak lanjut. Pernah dulu rusak, tapi cuma ditambal aspal, tidak ada pelebaran," beber Sutaryo. Ia menegaskan, pelebaran jalan sama sekali tidak terkait dengan rutinitas Sri Suparni dan suaminya, Bahlil Lahadalia, yang masih rutin pulang kampung mengunjungi keluarga di Sribit, Sragen.

Jalan Desa Sribit Sidoharjo merupakan akses utama menuju rumah kediaman keluarga Sri Suparni





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Infrastruktur Jalan Sragen Pelebaran Jalan DAU APBD Lalu Lintas Kecelakaan Desa Sribit Bahlil Lahadalia

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