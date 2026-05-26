Pemerintah Kabupaten Serang Rebut Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-15 Kalinya

Pemerintah Kabupaten Serang capai predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-15 secara beruntun berdasarkan laporan keuangan 2025, menegaskan komitmen tinggi dalam tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Serang baru saja mendapatkan lagi predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Meraih predikat ini untuk kalinya kesebelas secara berturut‑turut menegaskan keberhasilan mereka dalam pengelolaan keuangan yang bersih, akuntabel dan transparan.

Predikat WTP diambil dari BPK Perwakilan Provinsi Banten dan didistribusikan langsung di Aula Kantor Desa Serang oleh Kepala BPK, Firman Nurcahyadi. Dalam sambutannya, beliau menyatakan bahwa verifikasi tersebut didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang ketat, kecukupan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ini memberi sinyal kuat bahwa Pemkab Serang kini menempati posisi terdepan di antara pemerintah daerah di Banten.

Berkenaan dengan pencapaian ini, Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, bersyukur kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras untuk menjaga integritas dan kejelasan laporan keuangan. Menurut Bupati, semua OPD telah mematuhi regulasi dan tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan, sehingga tidak ada temuan kritis yang muncul di laporan. Ia menggambarkan predikat WTP sebagai bukti nyata dari tata kelola keuangan yang berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan hukum.

Ia menegaskan pentingnya meniti jalan yang sama, tidak menuruti aturan, dan mewujudkan sistem pelayanan publik yang kuat dan responsif. Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Kabupaten Serang menambahkan nilai tinggi bagi pencapaian tersebut. Ia menganggap nilai korelasi antara WTP dan persentase penyelesaian tindak lanjut yang mencapai 83,57 persen sebagai cermin dari komitmen pembenahan kebijakan daerah. Ia berharap, apa yang telah dicapai hari ini menjadi pijakan bagi masa depan sehingga tidak ada lagi catatan yang membutuhkan tindak lanjut khusus.

Proses iteratif ini menandai arah strategi pemerintah daerah menuju kelebihan dalam pertanggungjawaban publik. Pencapaian ini bukanlah satu-satunya warga Banten yang meraih predikat WTP. Tidak hanya Pemkab Serang, bahkan Pemkot Serang, Pemkab Tangerang, Pemkot Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan, Pemkot Cilegon dan Pemkab Lebak pun mendapatkan opini WTP murni tanpa penegasan negatif. Ini menunjukan bahwa skala manajemen anggaran di wilayah Banten sudah berada di jalur yang baik.

Akibatnya, risiko temuan audit menjadi lebih rendah, percaya publik terhadap kebijakan fiskal daerah akan lebih tinggi, serta dapat layak menjadi contoh bagi daerah lain. Khatamnya pencapaian ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Serang tetap memimpin dalam kualitas laporan keuangan. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan fokus pada pencapaian nilai lebih. Puncaknya, pemimpin daerah harap Semua OPD istiqomah dan terus bersinergi sehingga di tahun berikutnya, NIP internal dapat dialokasikan secara optimal dan bahkan tolok ukur keberhasilan bisa mencapai satu titik namanya WTP.

Pernyataan Bupati rilis sebagai seruan yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk sektor publik dan swasta, mengingat bahwa kebijakan fiskal daerah yang akuntabel berdampak pada menarik investasi. Dengan demikian, Jamak kerja keras didukung oleh dukungan dukungan regulasi yang terus diupayakan. Kebijakan ini mewarnai iklim investasi yang kondusif dan menguntungkan bagi seluruh warga setempat





