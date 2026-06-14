Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Membangun Infrastruktur Air Bersih untuk Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengambil langkah strategis untuk memperkuat layanan air bersih di wilayah pesisir. Upaya ini bertujuan mengatasi kesulitan akses air bersih yang dialami warga, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengambil langkah strategis untuk memperkuat layanan air bersih di wilayah pesisir. Upaya ini bertujuan mengatasi kesulitan akses air bersih yang dialami warga, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menargetkan peningkatan signifikan cakupan layanan air bersih menjadi 52 persen pada akhir tahun 2026, sebuah upaya penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara gencar memperluas cakupan layanan air bersih hingga tahun 2026, termasuk dukungan vital untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kolaborasi inovatif dengan Pamsimas, demi memenuhi kebutuhan dasar warga.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meluncurkan program cicilan air bersih PPU melalui Perumda Danum Taka, bertujuan meringankan beban masyarakat dan memperluas cakupan layanan air bersih hingga ke pelosok desa. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara serius menggarap perluasan layanan air bersih PPU dengan mengaktifkan jaringan pipa distribusi, menargetkan 80 persen cakupan dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menargetkan 6.000 sambungan air bersih Sepaku rampung pada tahun 2026 demi menjamin akses air bersih bagi masyarakat di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Otorita IKN serius tangani prevalensi stunting yang mencapai 18% di wilayah Ibu Kota Nusantara. Upaya penguatan kader posyandu menjadi kunci utama program ini untuk menyiapkan generasi penerus pembangunan. Ekonomi Penajam Paser Utara menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 19,9 persen dan penurunan kemiskinan, membuktikan dampak positif pembangunan IKN sebagai penggerak ekonomi baru yang inklusif.

Ratusan Pejuang Lingkungan IKN bergotong royong membersihkan kawasan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara, berhasil mengumpulkan 330 kilogram sampah dalam aksi peduli lingkungan. Otorita IKN bersama Perbanas menggalakkan Penanaman Pohon IKN dengan menanam 1.153 pohon di RTH Embung H KIPP IKN, menegaskan komitmen pembangunan ibu kota yang selaras alam. Otorita IKN melihat potensi besar dalam pengembangan Batik Khas IKN sebagai peluang ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal, didukung pemanfaatan pewarna alami dari tanaman hutan.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tengah merumuskan tarif listrik PLTS di daerah 3T. Langkah ini bertujuan mewujudkan pemerataan akses energi, membuka peluang pendidikan, ekonomi, dan informasi bagi masyarakat terpencil. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyerahkan 21 unit bantuan rumah kepada korban bencana kebakaran di Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, menegaskan komitmen penanganan pascabencana dan pemulihan bagi warga terdampak.

Kepolisian Resor Penajam Paser Utara berhasil menyita 62,35 gram sabu dan mengungkap enam kasus narkoba dengan tujuh tersangka selama Mei 2026, mempersempit ruang gerak jaringan narkoba di wilayah tersebut. Kabupaten Kutai Kartanegara serius menggarap diversifikasi pangan sorgum, bekerja sama dengan swasta untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan Pertanian Kutai Timur dalam arti luas menjadi bagian penting transformasi ekonomi untuk menggeser dominasi sektor pertambangan di daerah tersebut.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini hujan lebat disertai kilat dan petir di berbagai wilayah Kalimantan Timur mulai Minggu malam. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak cuaca ekstrem





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Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Layanan Air Bersih Infrastruktur Ibu Kota Nusantara Pengembangan Ekonomi

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