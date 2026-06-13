Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Meningkatkan Keselamatan Angkutan Sungai dan Legalitas Kapal

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan angkutan sungai dan legalitas kapal di wilayahnya. Mereka melaksanakan legalisasi kapal dan sosialisasi perizinan untuk memastikan keamanan pelayaran dan perlindungan usaha bagi para nelayan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan angkutan sungai dan legalitas kapal di wilayahnya. Mereka melaksanakan legalisasi kapal dan sosialisasi perizinan untuk memastikan keamanan pelayaran dan perlindungan usaha bagi para nelayan.

Bupati Tala juga meluncurkan Program Siap Melaut untuk meningkatkan legalitas dan keselamatan nelayan. Program ini bertujuan untuk mengatasi minimnya dokumen kapal dan perlindungan, sehingga nelayan dapat berlayar aman dan produktif. Selain itu, Kantor KSOP Pangkalbalam telah menerbitkan 327 Dokumen Pas Kapal Nelayan, yang memastikan legalitas aktivitas melaut dan mempermudah pengurusan gross akta di Bangka Belitung. Dinas Perikanan Biak Numfor juga mengucurkan dana otonomi khusus Rp2,3 miliar untuk pengadaan 50 unit perahu motor tempel untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Pemerintah Kabupaten Buol mengajukan tiga lokasi unggulan untuk Program Kampung Nelayan Merah Putih kepada KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan ketahanan pangan nasional. Kadin Tanjab Timur juga melaksanakan aksi sosial dengan menyalurkan daging kurban kepada 150 KK nelayan di Kelurahan Tanjung Solok, Kuala Jambi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga meluncurkan program BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat perlindungan sosial nelayan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berhasil memulihkan keuangan negara senilai Rp7,06 miliar terkait insiden Jembatan Pulau Laut.

Sementara itu, Polresta Banjarmasin menggelar Turnamen E-sport Mini Kapolresta Cup 2026 untuk mencegah kenakalan remaja dan memperkuat kolaborasi dengan generasi muda. Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan menyoroti pentingnya pemilahan sampah dari sumber untuk mengatasi volume sampah harian mencapai 700 ton di TPA Regional Banjarbakula





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Keselamatan Angkutan Sungai Legalitas Kapal Nelayan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

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