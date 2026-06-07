Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu Gelar Aksi Konservasi Lingkungan di Pulau Sabira

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar aksi konservasi lingkungan dengan menanam mangrove dan melepas tukik di Pulau Sabira, sebagai bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup dan komitmen menjaga ekosistem bahari.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar aksi konservasi lingkungan dengan menanam mangrove dan melepas tukik di Pulau Sabira , sebagai bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup dan komitmen menjaga ekosistem bahari .

Tahun 2026, yang mengusung tema 'Saatnya Beraksi untuk Iklim', sebelumnya kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di Pulau Tidung. Inisiatif ini bertujuan untuk melindungi ekosistem laut dan pesisir dari berbagai ancaman. Pada Sabtu (6/6), sebanyak 50 ekor tukik dilepas dan 500 bibit mangrove ditanam di Pulau Sabira. Lokasi ini merupakan wilayah paling utara dan terjauh dari daratan Jakarta.

Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan lingkungan bahari serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi





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