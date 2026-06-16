Pemerintah Kabupaten Bogor Bangun Dua Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Barat dan Timur

Pemerintah Kabupaten Bogor akan membangun dua pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat dan timur untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik. Rencana ini meliputi infrastruktur jalan, sport center, dan pengolahan sampah jadi listrik, dimulai 2026-2027.

Pemerintah Kabupaten Bogor , Jawa Barat, berencana membangun dua pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat dan timur guna mempercepat pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik .

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengumumkan rencana ini sebagai cara untuk mengatasi kesenjangan regional, dengan fokus pada infrastruktur dan layanan. Pembangunan akan dilaksanakan bertahap mulai 2026 hingga 2027. Di wilayah timur, land clearing sudah selesai dan akan dibangun jalan dari Transyogi ke Sukaresmi, Sukamakmur. Di barat, fokus pada Sport Center Rancabungur, pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) mulai Juni 2026, serta penyelesaian jalan di Malasari, Rumpin, dan Parung Panjang.

Rudy menegaskan ini bukan pemekaran wilayah, melainkan pemerataan pembangunan, mengingat Kabupaten Bogor masih sangat padat penduduknya. Upaya ini diharapkan meningkatkan aksesibilitas, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan pelayanan yang lebih merata





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Pemerataan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten Bogor

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