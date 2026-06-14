Pemerintah Kabupaten Bengkayang Siap Cetak Generasi Unggul dengan Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Bengkayang terus mematangkan persiapan Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) setelah ditetapkan sebagai daerah prioritas, menandai langkah maju dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat. SNT yang direncanakan beroperasi pada tahun 2026. Penetapan Bengkayang sebagai salah satu daerah prioritas penerima program ini menjadi kabar baik bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang terus mematangkan persiapan Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) setelah ditetapkan sebagai daerah prioritas, menandai langkah maju dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat .

SNT yang direncanakan beroperasi pada tahun 2026. Penetapan Bengkayang sebagai salah satu daerah prioritas penerima program ini menjadi kabar baik bagi peningkatan kualitas pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono, menyatakan bahwa program SNT adalah upaya bersama dalam menyediakan pendidikan bermutu dan merata. Pihak daerah menyambut baik program ini dan berkomitmen untuk memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan agar pembangunan berjalan lancar.

Tim Pemerintah Kabupaten Bengkayang saat ini bekerja keras mempersiapkan berbagai hal guna mendukung kelancaran proyek ini. Lokasi yang telah direncanakan untuk pembangunan SNT ini berada di kawasan Malosa, Kelurahan Sebalo, Bengkayang. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kabupaten Bengkayang telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas pelaksanaan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) Tahun 2026.

Penetapan ini merupakan hasil dari asesmen dan verifikasi lapangan terhadap usulan lokasi penyelenggaraan SNT yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, hanya Bengkayang dan Sambas yang berhasil memperoleh program penting ini. Sebelumnya, Rapat Koordinasi Komitmen Pimpinan Daerah terkait Rencana Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi telah diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tim Pemerintah Kabupaten Bengkayang terus melakukan berbagai persiapan intensif untuk mendukung kelancaran pembangunan SNT.

Dukungan dari pemerintah pusat juga sangat vital dalam program ini. Saat ini, pemerintah pusat sedang memproses Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Inpres ini nantinya akan menjadi dasar hukum pelaksanaan program SNT di berbagai daerah di Indonesia. Program SNT diharapkan mampu mencetak generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing.

Melalui pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut, diharapkan akses pendidikan berkualitas akan semakin merata di seluruh wilayah Bengkayang. Pemerintah Kabupaten Bengkayang memohon doa dan dukungan dari semua pihak agar rencana pembangunan ini dapat berjalan lancar. Keberhasilan proyek ini diharapkan membawa berkah bagi dunia pendidikan di Bengkayang. SNT akan menjadi pusat pendidikan yang inovatif dan inklusif





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi Kalimantan Barat Pemerintah Kabupaten Bengkayang Pendidikan Bermutu Inpres Sekolah Nasional Terintegrasi Pusat Pendidikan Inovatif Dan Inklusif

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Akui Hadapi Kendala, Pemerintah Pangkas 50 Persen Target Pembangunan Kopdes Merah PutihPemerintah pangkas 50 persen target pembangunan KDMP karena kendala lahan. Cari solusi desain vertikal dan fokus kualitas koperasi di Indonesia.

Read more »

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Meningkatkan Keselamatan Angkutan Sungai dan Legalitas KapalPemerintah Kabupaten Kutai Barat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan angkutan sungai dan legalitas kapal di wilayahnya. Mereka melaksanakan legalisasi kapal dan sosialisasi perizinan untuk memastikan keamanan pelayaran dan perlindungan usaha bagi para nelayan.

Read more »

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Membangun Infrastruktur Air Bersih untuk MasyarakatPemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengambil langkah strategis untuk memperkuat layanan air bersih di wilayah pesisir. Upaya ini bertujuan mengatasi kesulitan akses air bersih yang dialami warga, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur.

Read more »

Pemerintah Kabupaten Bengkayang Siapkan Persiapan Pembangunan Sekolah Nasional TerintegrasiPemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) setelah ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas penerima program tersebut pada 2026.

Read more »