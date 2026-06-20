Pemerintah Kabupaten Barito Utara Kuat Dukung Kemandirian Pangan Nasional Lewat PENAS XVII

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan komitmen kuat mendukung program Kemandirian Pangan Nasional dengan mengirim delegasi ke PENAS XVII 2026 di Gorontalo. Wakil Bupati Felix S.Y. Tingan menyampaikan pentingnya penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta adopsi inovasi technologies untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. PENAS XVII menjadi forum nasional strategis yang menghadirkan teknologi, Knowledge sharing, dan sinergi pusat-daerah. Wakil Presiden Gibran menegaskan prioritas pangan menghadapi tantangan global. Barito Utara berkoordinasi dengan dinas terkait, sambil mengadopsi pola tanam optimal dan mengoptimalkan lahan. Upaya serupa dilakukan Bengkayang, Kutim, Jayapura, dan transformasi lahan Nusakambangan. Kolaborasi antar stakeholders menjadi kunci dalam upaya swasembada pangan.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program Kemandirian Pangan Nasional melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pemberdayaan petani serta nelayan. Wakil Bupati Barito Utara , Felix S.Y.

Tingan, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS) XVII Tahun 2026 di Gorontalo pada Sabtu, 20 Juni 2026. Kehadiran delegasi Barito Utara di forum nasional ini menjadi bukti keseriusan daerah dalam memajukan sektor pangan. Menurutnya, PENAS XVII merupakan momentum berharga untuk belajar, bertukar pengalaman, dan memperluas wawasan seputar inovasi di bidang pertanian dan perikanan. Berbagai teknologi dan inovasi yang diikutsertakan diharapkan dapat diadopsi di Barito Utara guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

PENAS XVII menjadi forum strategis nasional yang memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, berfokus pada kemajuan sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan. Selain pertukaran pengetahuan among petani, nelayan, dan penyuluh, kegiatan ini juga menampilkan beragam inovasi teknologi yang diharapkan dapat diterapkan secara praktis. Barito Utara melihat ini sebagai peluang besar. Acara PENAS XVII secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20-25 Juni 2026.

Wapres Gibran menegaskan Kemandirian Pangan Nasional sebagai prioritas utama pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang kompleks. Pemerintah pusat berkomitmen memperkuat dukungan kepada petani dan nelayan seluruh Indonesia melalui perbaikan distribusi pupuk, penyediaan sarana produksi, serta Penguatan infrastruktur pendukung sektor pangan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga terus mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan perikanan, mudahnya akses sarana produksi, dan penguatan infrastruktur untuk menjadikan sektor pangan daerah lebih maju dan berdaya saing. Wakil Bupati Barito Utara hadir bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, Adi Haryadi, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara, Siswandoyo, yang mencerminkan koordinasi solid antara pimpinan daerah dan dinas terkait dalam implementasi kebijakan pangan.

Berbagai daerah lain juga menerapkan strategi serupa untuk mencapai ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Bengkayang menggelar panen padi bersama petani dan TNI sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Utara sendiri melihat peluang besar dalam mengadopsi teknologi dan pola tanam optimal seperti tumpang sari dengan kacang tanah atau kacang hijau untuk menghadapi kemarau 2026.

Sementara itu, pulau Nusakambangan yang dulunya dikenal sebagai lokasi penjara kini diubah menjadi pusat ketahanan pangan dan pembinaan warga binaan, membekali mereka dengan keterampilan pertanian untuk masa depan. Pemerintah Kota Jayapura juga serius menggarap potensi lahan pertanian di Distrik Muara Tami dengan menyiapkan 100 hektare untuk padi dalam upaya realizasi Swasembada Pangan Jayapura dan ketahanan pangan nasional. Kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan optimalisasi lahan seluas 20.000 hektare demi swasembada pangan nasional.

Di tengah tantangan global, kemaritiman dan pemanfaatan sumber daya lokal menjadi kunci. Kemandirian pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang sistem distribusi, akses inputs, dan peningkatan kesejahteraanpekti petani serta nelayan. Pemerintah daerah berperan aktif dalam mengintegrasikan inovasi nasional dengan kondisi lokal, memperkuat kerjasama antar stakeholder, serta mengoptimalkan lahan yang tersedia. PENAS XVII menjadi ajang penting bagi Barito Utara dan daerah lain untuk memperdalam strategi, berdiskusi langsung dengan penyuluh, dan merencanakan langkah konkret.

Afirmasi Wakil Presiden Gibran menggaransi dukungan politik tinggi untuk program pangan, sementara implementasi di level kabupaten menunjukkan kesiapan teknis dan administratif. Transformasi pulau Nusakambangan menjadi contoh nyata bagaimana keberlanjutan dan reclaimasi lahan dapat memberikan manfaat ganda:ketahanan pangan dan rehabilitasi sosial. Keseluruhan upaya ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mencapai kếtahanan pangan yang berkelanjutan, resilient terhadap crise, dan inklusif bagi seluruh rakyat





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Kemandirian Pangan Nasional PENAS XVII Barito Utara Inovasi Pertanian Produktivitas Petani

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