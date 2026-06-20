Pemerintah Kabupaten Agam Salurkan 500 Ekor Ayam dan Pakan untuk Tingkatkan Ketahanan Pangan dan Pendapatan Kelompok Tani

Pemerintah Kabupaten Agam menyalurkan bantuan 500 ekor ayam dan 375 kg pakan kepada Kelompok Tani Sawah Padang di Nagari Sungai Puar. Dana berasal dari APBD 2026 melalui dana pokok pikiran anggota DPRD Agam. Bantuan ini diharapkan meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan keluarga, sekaligus menjadi peluang usaha berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Agam telah menyalurkan bantuan dalam bentuk 500 ekor ayam beserta 375 kilogram pakan kepada Kelompok Tani Sawah Padang yang berada di Nagari Sungai Puar, Kecamatan Palembayan.

Acara penyerahan dilakukan langsung di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam, Lubuk Basung, pada hari Kamis, 18 Juni. Bantuan ini berasal dari dana pokok pikiran salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Agam yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam, Rosva Deswira, menegaskan bahwa kelompok tani di Nagari Sungai Puar merupakan satu-satunya penerima bantuan sejenis pada tahun tersebut.

Program ini merupakan wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor peternakan rakyat. Bantuan dinilai strategis karena tidak hanya mendukung peningkatan ketahanan pangan, tetapi juga berpotensi menjadi peluang usaha yang dapat menambah pendapatan keluarga. Penerima bantuan diharapkan dapat mengelola ayam tersebut dengan baik, mulai dari pemeliharaan, menjaga kesehatan ternak, hingga memanfaatkan produknya seperti telur. Penguatan kapasitas dan tanggung jawab penerima menjadi kunci keberhasilan program agar ayam dapat tumbuh sehat, produktif, dan memberikan manfaat maksimal.

Selain itu, program ini juga selaras dengan berbagai inisiatif pemerintah di tingkat nasional dan daerah yang都是在 bertujuan memperkuat ketahanan pangan melalui hilirisasi ayam terintegrasi, stabilisasi harga pakan, serta peningkatan serapan telur peternak rakyat. Berbagai daerah seperti Magetan, Pariaman, dan Sumatera Utara juga telah menjalankan kebijakan serupa dengan mendistribusikan jagung SPHP atau ayam KUB untuk mendukung peternak skala mikro. Secara umum, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produksi protein hewani, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga kestabilan harga di pasar





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ketahanan Pangan Peternakan Rakyat Ayam Bantuan Agam APBD Kelompok Tani Pendapatan Keluarga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad JakartaHUT ke-500 Jakarta, Gubernur Pramono Anung bakal tampilkan 500 ondel-ondel karya desainer top untuk mengangkat martabat budaya Betawi dan melarang ondel-ondel digunakan untuk mengamen.

Read more »

Pemerintah Kabupaten Mimika Apresiasi Pelatihan Pangan Lokal Mimika, Tingkatkan Ekonomi Mama-Mama KamoroPemerintah Kabupaten Mimika memberikan apresiasi tinggi terhadap Pelatihan Pangan Lokal Mimika yang sukses memberdayakan mama-mama Kamoro, membuka peluang ekonomi baru dan gizi keluarga.

Read more »

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Menginisiasi Gerakan Ayah Mengambil Rapor AnakPemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menginisiasi Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak (Gemar) untuk memperkuat peran ayah dalam pendidikan dan ketahanan keluarga. Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari surat imbauan Bupati Sumbawa Barat tentang pelaksanaan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak (Gemar) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (Gamas).

Read more »

Seberapa Parah Tekanan Keuangan yang Dihadapi Pemerintah Provinsi serta Kota/Kabupaten?Tekanan keuangan terus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

Read more »